BARCLAYS belässt VINCI auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nabil Ahmed

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 91

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci nach einer zweitägigen Investorenveranstaltung mit dem Management von 91 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er ziehe das Fazit, dass die Margen im Kontraktgeschäft von strukturellen Faktoren unterstützt werden, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob daraufhin seine Erwartungen für diese Sparte an, im Bereich Konzessionen seien diese mehr oder weniger unverändert geblieben./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.