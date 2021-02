Marktkommentar: Inflationserwartungen nähern sich dem höchsten Stand seit 2013

Die Stimmung in Asien war am Dienstag überwiegend positiv, doch Anleger beginnen, sich über die hohe Verschuldung zu sorgen.

Der Future für den S&P 500 wird am Dienstag flach gehandelt, da Anleger über die Auswirkungen der deutlich steigenden Inflationserwartungen nachdachten. Die Inflationserwartungen, die sich dem höchsten Stand seit 2013 nähern, lassen die US-Anleiherenditen steigen, was wiederum die Aktienkurse belasten könnte. Sollte sich das Preiswachstum stärker beschleunigen als erwartet, könnte die Fed außerdem über die Reduzierung der QE-Käufe diskutieren (Taper Tantrum 2?). Am Montag stieg der S&P 500 den sechsten Tag in Folge und schloss auf einem Allzeithoch.

EURUSD durchbricht am Dienstag den Widerstand bei 1,2060 und testet die vom Jahreshoch ausgehende Abwärtstrendlinie. Der Dollar steht seit Freitag aufgrund der enttäuschenden Arbeitsmarktdaten und der wiederkehrenden Sorgen über die steigende Verschuldung unter Druck. Andererseits stützen die anziehenden Renditen den Dollar und es wird erwartet, dass sich die Wirtschaft der USA schneller erholt als die der Eurozone. Ein technischer Ausbruch könnte das Paar vorübergehend steigen lassen. Am Montag bestätigte das Paar das Bullish-Engulfing vom Freitag.

Der Future für den DE30 deutet am Dienstag auf eine schwächere Eröffnung hin, nachdem der Index am Montag sein im Intraday-Handel ausgebildetes Allzeithoch nicht halten konnte und die Sitzung mit einer Doji-Kerze beendete. Nach einer sechstägigen Rallye wäre eine Korrektur aus technischer Sicht angebracht. Der Bereich zwischen 13.900 und 14.000 Punkten, durch den sich die Bullen letzte Woche in zwei Tagen durchgekämpft hatten, könnte als wichtigste Unterstützung dienen.



Maximilian Wienke

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.