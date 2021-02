Goldaktien freundlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Handelsblatt: „Deutsche Bank ist wieder profitabel“. „Denn im boomenden Investmentbanking profitierte die Bank von einer Corona-bedingten Sonderkonjunktur“.Kommentar: Vgl. Vortrag vom 21.08.20 in Lübeck: „Weltweite Rettungsgelder für das marode Finanzsystem erreichen ein Volumen von 10.400 Mrd $ (2008: 4.800 Mrd $).Vgl. auch Prognose: „Die unheilvolle Allianz aus Zentralbanken, Banken und Regierungen ist dabei, sich in der Krise sogar noch zu verfestigen. Dabei werden demokratische Strukturen weiter abgebaut (Vortrag Edelmetallmesse München im November 2013)“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 48.966 Euro/kg, Vortag 48.344 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber kann zulegen (aktueller Preis 27,42 $/oz, Vortag 26,76 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.176 $/oz, Vortag 1.136 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 2.278 $/oz, Vortag 2.254 $/oz). Die Basismetalle können etwa 0,5 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 61,21 $/barrel, Vortag 60,15 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,2 % oder 3,1 auf 144,6 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Royal Gold 3,5 %. Bei den kleineren Werten können Galiano 7,5 % und New Gold 5,3 % zulegen. GoldMining gibt 3,0 % nach. Bei den Silberwerten ziehen Excellon 6,5 %, Hecla 5,9 % und Endeavour 5,7 % an. Mandalay verliert 4,9 %.