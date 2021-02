FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kapriolen an den Märkten haben die Deutsche Börse im vergangenen Sommer am Aktienmarkt zu einem der Gewinner der Corona-Pandemie gemacht. Doch seit dem Herbst ist die Luft raus: Der Kurs des Deutsche-Börse-Papiers sackte deutlich ab - daran konnten auch die Ankündigung einer Milliardenübernahme und die im November vorgestellten Wachstumspläne nichts ändern. Was bei dem Dax-Konzern los ist, was Analysten sagen und wie sich die Aktie macht.

In Krisenzeiten wird an den Finanzmärkten üblicherweise rege gehandelt, und das Bedürfnis nach Absicherung gegen Risiken steigt. Von beidem profitiert die Deutsche Börse - zu schaffen macht ihr allerdings das anhaltende Zinstief, das auf die Erträge im Geschäft mit dem Verwahren von Wertpapieren drückt.

Dennoch dürfte die Deutsche Börse 2020 so viel erlöst und verdient haben wie noch nie. Der Frankfurter Marktbetreiber veröffentlicht am Mittwoch (10. Februar) nach Börsenschluss am Abend seine Bilanz für 2020, erwartet wird dabei ein Umsatz- und Gewinnanstieg. Tags darauf stellen sich Vorstandschef Theodor Weimer und Finanzvorstand Gregor Pottmeyer den Fragen der Journalisten.

Neben dem regen Handel an den Märkten infolge der Krise helfen der Börse auch von Übernahmen der vergangenen Jahre. Der seit Anfang 2018 amtierende Konzernchef Weimer will die Deutsche Börse mit Zukäufen vor allem außerhalb des Aktiengeschäfts oder dem dazugehörigen Derivate-Bereich noch unabhängiger von den starken Schwankungen an diesen Märkten machen. Im Vergleich zu Wettbewerbern ist der Konzern schon recht breit aufgestellt.

Die Suche nach geeigneten Zielen ist nicht einfach, da die Konkurrenz unter den Bietern groß ist und die Preise hoch sind. Im vergangenen Jahr war Weimer im Herbst doch noch fündig geworden: Der Konzern schnappte sich in einem milliardenschweren Zukauf 80 Prozent der Anteile des US-Stimmrechtsberaters Institutional Shareholder Services (ISS). ISS liefert institutionellen Investoren Daten und Dienstleistungen im Bereich Unternehmensführung.

"Wir setzen unsere Strategie des kontinuierlichen organischen Wachstums fort und haben vor, das akquisitorische Wachstum eher noch zu beschleunigen", hatte Weimer bei der Vorstellung der Übernahme und der Strategie für die kommenden Jahre Mitte November gesagt. "Die langfristigen Trends an den Finanzmärkten unterstützen unser solides Wachstum. Sie werden durch Corona nicht wirklich berührt. Corona hat für uns eher zyklischen Charakter. Unsere 10-Prozent-Wachstumsformel heißt: 10 Prozent Wachstum pro Jahr, sowohl bei Umsatz als auch Gewinn über den Zeitraum 2020 bis 2023."