Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission ihrer dritten Unternehmensanleihe

Umtauschangebot inkl. Mehrerwerbsoption für Inhaber der Anleihe 2017/2022

München, 9. Februar 2021 - Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe GmbH hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 60 Mio. Euro zu begeben. Die neue Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) soll bei einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren eine jährliche feste Verzinsung in der Spanne zwischen 4,50 % und 5,00 % haben. Der finale Kupon und das Gesamtvolumen werden - basierend auf den eingegangenen Zeichnungsaufträgen - voraussichtlich am Ende der Angebotsfrist festgelegt.

Die Emission soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland stattfinden und ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Homann Holzwerkstoffe Anleihe 2017/2022 umfassen. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 10. Februar 2021 starten und bis 25. Februar 2021, 18:00 Uhr laufen. Im Rahmen des öffentlichen Angebots ist die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse vom 1. März 2021 bis voraussichtlich 4. März 2021, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) geplant.