Moovly verzeichnet im Bildungssektor ein 300%iges Wachstum im Jahresvergleich

Das starke organische Wachstum im Bereich der Bildungstechnologien sowie der neuere und dringendere Bedarf an einer solchen Technologie während der Pandemie führten zu einem Anstieg der vollständig bezahlten Moovly-Abonnements aus dem Bildungssektor um 302 % in den letzten 12 Monaten. Der Weltmarkt für E-Learning (Anm.: webbasiertes Lernen) wird voraussichtlich bis 2026 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 9,1 % pro Jahr wachsen und einen Wert von 337 Milliarden Dollar erreichen. Der Umsatz im MOOC-Sektor (Massive Open Online Course; Anm.: Onlinekurse in der Hochschul- und Erwachsenenbildung mit großen Teilnehmerzahlen), einem Beispiel für einen Markt, der stark auf Videoübertragungen angewiesen ist, soll von 5 Milliarden Dollar vor 2 Jahren auf einen prognostizierten Wert von 21 Milliarden Dollar im Jahr 2025 anwachsen (Statistik des National Centre for Education, 2020).

Die kürzliche Einführung eines Zoom-artigen Kollaborations- und Kommunikationstools von Moovly hat maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen, da es insbesondere für den Bildungssektor von großem Nutzen ist. Die Kunden von Moovly können dieses Kommunikationstool im Rahmen ihres bestehenden Moovly-Abonnements nutzen, sodass kein zweiter, separater Service erforderlich ist.

Geert Coppens, seines Zeichens CTO bei Moovly, meint dazu: „Moovly ist ideal positioniert, um von dem explosiven Wachstum im Bereich der Bildungstechnologien zu profitieren. Dieser Sektor legt ein rasantes Wachstum hin und die Veränderungen, die wir derzeit aufgrund der besonderen Anforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie verzeichnen, werden voraussichtlich auch lange nach dem Ende der aktuellen Krise Bestand haben.“

Über Moovly

Moovly ist der führende Anbieter von kreativen cloudbasierten Tools zur Erstellung von spannenden Marketing-, Kommunikations- und Schulungsvideos und -videopräsentationen.