Saville Resources Inc. meldet Pläne für ein Sommer-Bohrprogramm in seinem Konzessionsgebiet Niobium Claim Group in Quebec

Im Rahmen des Programms sind insgesamt drei (3) bis fünf (5) Bohrlöcher mit NQ-Durchmesser und einer Mindestlänge von insgesamt 1.000 Metern (m) geplant. Die Bohrungen werden voraussichtlich mehrere Anschlussbohrlöcher im Prospektionsgebiet Mallard beinhalten, wo das letzte Bohrloch des Programms 2019, EC19-174A, 1,36 % Nb2O5 auf 4,5 m innerhalb eines größeren Abschnitts von 31,5 m mit 0,80 % Nb2O5 durchteufte (siehe Pressemeldung vom 11. Juni 2019). Dieses Bohrloch lieferte ab 17 m Tiefe den bis dato stärksten und mächtigsten mineralisierten Niobabschnitt im Konzessionsgebiet.

Das Prospektionsgebiet Mallard ist das am weitesten ausgebaute Zielgebiet im Konzessionsgebiet; hier wurden 2.490 m in neun (9) historischen Bohrlöchern (2008 und 2010) und 1.049 m in fünf (5) Bohrlöchern des Unternehmens (2019) absolviert. Das Prospektionsgebiet zeichnet sich durch eine Reihe von subparallelen, länglichen, mäßig bis steil einfallenden, nach Nordwest streichenden mineralisierten Horizonten aus, die an der Oberfläche beginnen und weiterhin in allen Richtungen offen sind. Angesichts der länglichen Beschaffenheit und der Ausrichtung der mineralisierten Horizonte sowie des lokalen geologischen Milieus könnte sich die Mineralisierung möglicherweise über eine beträchtliche Strecke in Streichrichtung und in die Tiefe erstrecken. Die bisherigen Bohrungen im Prospektionsgebiet Mallard lieferten zahlreiche Bohrabschnitte mit einer hochgradigen Niobmineralisierung sowie unterschiedlich hohen Gehalten an Tantal, Phosphat und Flussspat.

Zusätzlich zu den Folgebohrungen im Prospektionsgebiet Mallard beabsichtigt das Unternehmen, auch ein (1) bis zwei (2) Bohrlöcher im Zielgebiet Miranna, einem hochwertigen Ziel, das noch nie anhand von Bohrungen erprobt wurde, zu absolvieren. Das Zielgebiet Miranna zeichnet sich durch einen stark mineralisierten (Niob-Tantal-Phosphat), durch Gletscherbewegung verstreuten Findlingszug mit einem Scheitelpunkt aus, der mit einer ausgeprägten Anomalie mit hoher Magnetfeldstärke übereinstimmt. Es wird angenommen, dass sie die Quelle ist. Die Analyseergebnisse von Proben der mineralisierten Findlinge beinhalten 5,93 % Nb2O5, 310 ppm Ta2O5 und 11,5 % P2O5 sowie 4,30 % Nb2O5, 240 ppm Ta2O5 und 13,4 % P2O5 und mehrere weitere Proben mit Werten von mehr als 1 % Nb2O5.