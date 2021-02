NetCents Technology meldet Anstieg der Handelsaktivität an der Börse NC Exchange auf über vier Millionen Dollar

VANCOUVER, British Columbia, 9. Februar 2021 – NetCents Technology Inc. („NetCents“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein auf Kryptowährungen spezialisierter Zahlungsdienstleister, freut sich bekannt zu geben, dass das Handelsvolumen (Käufe und Verkäufe von Kryptowährung) und die Nutzereinlagen des Unternehmens an der Kryptowährungsbörse NC Exchange im Januar 2021 auf über 4 Millionen Dollar angestiegen sind; das ist ein neuer Monatsrekord.

An der NC Exchange war im Januar 2021 sowohl im Jahres- als auch im Monatsvergleich ein enormes Wachstum zu beobachten:

- 4.168.599 $ Handelsvolumen und Nutzereinlagen

- Anstieg des Handelsvolumens um 416 % im Monatsvergleich

- Anstieg des Handelsvolumens um 3.292 % im Jahresvergleich

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns verstärkt darauf konzentriert, weitere Händler und Partner ins Boot zu holen und die Zahlungsabwicklungsvolumina bei den Händlern zu steigern; in beiden Bereichen ist uns im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum gelungen“, meint Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology. „Auf dem Weg ins Jahr 2021 arbeiten wir an der Feinabstimmung unseres Börsenprodukts zur Unterstützung unseres Zahlungsabwicklungsgeschäfts; unsere Bemühungen tragen bereits die ersten Früchte, wie der starke Anstieg des Handelsvolumens an der Börse zeigt. Diese starke Handelsaktivität ist eine weitere Bestätigung unserer Wachstumsstrategie im Hinblick auf unser Finanz-Ökosystem und möglicherweise auch unseres hochwertigen Softwaredesigns und der Benutzerfreundlichkeit.“

Die kanadischen und internationalen Kryptowährungsmärkte waren im Jahr 2020 weiter auf dem Vormarsch und zu den größten Anlegern, die in das aktuelle Wachstum des Kryptowährungssektors investieren, zählen laut einem Bericht von PYMTS vor allem institutionelle Investoren [i]. Trotz der jüngsten Preisvolatilität konnte der Bitcoin-Markt im letzten Jahr immer noch um mehr als 315 % zulegen und die Firmenführung von NetCents erwartet, dass dieses Niveau auch gehalten werden kann. Unterstützt wird dieser Trend von der steigenden Akzeptanz seitens institutioneller Investoren und vom Einstieg großer Zahlungsdienstleister in diesen Markt.