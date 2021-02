Chakratec arbeitet mit Premier Inn an der ersten Kinetic-EV-Ladestation in Deutschland

TEL AVIV, Israel, 9. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Chakratec , ein führender Anbieter von kinetischer Energiespeichertechnologie für das Aufladen von Elektrofahrzeugen (EV), gab heute den Abschluss eines Projekts mit Premier Inn , einer britischen Hotelkette und der größten Hotelmarke Großbritanniens, bekannt, das es den Gästen des Hotels in Leipzig, Deutschland, ermöglicht, ihre EVs während ihres Aufenthalts aufzuladen. Premier Inn ist das erste Unternehmen, das die einzigartige neue Ladetechnologie von Chakratec in Deutschland einsetzt. Dies ist auch die erste Indoor-Installation dieser Art. Die Partnerschaft wurde von GHH Business Consult und der EES Tübingen initiiert.

Chakratec setzte seine intelligente, nachhaltige kinetische Energiespeicherlösung ein, um das Laden von Elektroautos in Innenräumen im neuen Leipziger Hotel von Premier Inn zu ermöglichen

Chakratec bietet Premier Inn eine optimale Lösung für das Aufladen von E-Fahrzeugen und umgeht damit das Problem des Hotels, dass nicht genügend Strom im Netz vorhanden ist. An den meisten innerstädtischen Standorten von Premier Inn ist das Stromnetz zu schwach, um den erforderlichen Strom für das Laden von E-Fahrzeugen zu liefern. Um diese Hürde zu überwinden, muss den Ladegeräten ein Energiespeicher hinzugefügt werden, um das Netz zu „boosten". Dies geschieht durch die Anwendung der von Chakratec entwickelten kinetischen Energiespeichertechnologie Kinetic Power Booster (KPB). Die KPB speichert den Strom als kinetische Energie in einem schnell rotierenden Schwungrad, was zwei große Vorteile mit sich bringt. Unbegrenzte leistungsstarke Lade- und Entladezyklen (mehr als 150.000) ohne Degradation über die gesamte Systemlebensdauer von 20 Jahren. Da es sich um eine nicht-chemische Technologie handelt, ist es auch ein nachhaltiges und wiederverwendbares System, im Gegensatz zu giftigen und umweltschädlichen chemischen Batterien.

Dank flexibler Konfigurationen eignet sich die Lösung von Chakratec für Innenräume oder unterirdische Standorte sowie für Nachrüstungs- oder Neubauprojekte. Das effiziente Energiemanagementsystem ermöglicht nicht nur das Laden von E-Fahrzeugen, sondern managt auch Lastspitzen, um hohe Stromkosten zu vermeiden. Weitere Zusatzanwendungen wie z. B. Backup-Stromversorgungssysteme (BPS) sorgen dafür, dass E-Fahrzeug-Ladegeräte immer online und einsatzbereit sind. Diese Eigenschaften sind wichtig für Premier Inn, das häufig Innenrauminstallationen und eine Lösung benötigt, die bei Stromausfällen als BPS für sein Aufzugssystem verwendet werden kann. Premier Inn wählte Leipzig als ersten Standort für die Einführung der Technologie aus. In den nächsten fünf Jahren ist eine Ausweitung auf weitere Standorte in ganz Deutschland geplant.