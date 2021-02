Evotec SE (ISIN: DE0005664809) mit einer Vielzahl guter Nachrichten im letzten Jahr aufgefallen war und der Kurs der Aktie sich äusserst zufriedenstellend entwickelte ,gab es in den letzten Tagen noch einen extremen Schub. Wieso? Es waren die mittlerwiele hinlänglich diskutierten Spekulationen auf eine Schwäche Melvin Capitals, die einerseits in einer GameStop Spekulation Milliarden verloren hatten und vor der Pleite gerettet werden mussten udn andererseits hohe Shortpositionen auf Evotec hielten. Diese Positionen hat man mittlerweile auf “nur noch” 2,37 % abgebaut. Letzte Reduktion am Mittwoch letzter Woche gemeldet. Möglicherweise will Melvin “die weitere Entwicklung” bei Evotec aussitzen, um nicht noch mehr Verluste verbuchen zu müssen. Nachdemmit einer Vielzahl guter Nachrichten im letzten Jahr aufgefallen war und der Kurs der Aktie sich äusserst zufriedenstellend entwickelte ,gab es in den letzten Tagen noch einen extremen Schub. Wieso? Es waren die mittlerwiele hinlänglich diskutierten Spekulationen auf eine Schwäche Melvin Capitals, die einerseits in einer GameStop Spekulation Milliarden verloren hatten und vor der Pleite gerettet werden mussten udn andererseits hohe Shortpositionen auf Evotec hielten. Diese Positionen hat man mittlerweile auf “nur noch” 2,37 % abgebaut. Letzte Reduktion am Mittwoch letzter Woche gemeldet. Möglicherweise will Melvin “die weitere Entwicklung” bei Evotec aussitzen, um nicht noch mehr Verluste verbuchen zu müssen.

Shortquote “normalisiert” – weiterer Squeeze-Druck möglicherweise vorhanden

Ob die aufgelaufenen Buchverluste bei Melvin und den jetzt immer noch short-investierten drei übrigebliebenen Hedgefonds (mind. 0,50 % short, Meldegrenze) dauerhaft unrealisiert bleiben, hängt an den Anlagekriterien, Risikomanagementvorgaben und Complianceaktionen der jeweiligen Fonds. Nach den gemeldeten 10,29 % Shortquote bei Evotec vor Beginn der “GameStop-Revolution” , noch am 25.01.2021, ging es mittlerweile auf in Summe 4,77 % (09.02./vor den heutigen Bundesanzeiger,meldungen für gestern) runter. Zwei Fonds schieden bis jetzt vollständig aus der Bundesanzeiger-Shortliste aus.

Der Kurs hält sich sehr gut bei 34,00 EUR im Frankfurter Handel (09.02.2021/08:01 Uhr) – wenn man die extremen Übertreibungen vor einigen Tagen mit hochschiessenderShort Squeeze Spekulation und Kursen über 40,00 EUR aussen vor lässt. Wenn die Aktie dauerhaft dieses Niveau halten sollte, hätte man den Kurssprung ausgelöst durch Short Squeeze Spekulation zementiert.