APA ots news

Für kaum eine andere Bevölkerungsgruppe zählt der Satz "Du bist, was du isst!" wohl mehr als für Sportlerinnen und Sportler.

Wien (APA-ots) - Volksbank und die Österreichische Sporthilfe feierten beim Skisprung-Weltcup der Damen in Hinzenbach den Kick Off zur Kooperation im Rahmen der Volksbank-Initiative "Bewusstessen21", bei der Athletinnen und Athleten aus dem Sporthilfe-Pool zu bewussterem Umgang mit Lebensmitteln und zu mehr Regionalität beim Einkauf aufrufen.



"Wir wollen, dass es den Menschen, der Umwelt und der regionalen Wirtschaft gut geht", so Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG, zur Intention hinter Bewusstessen21. "Wir wollen Bewusstsein schaffen und nicht vorrangig zu Verzicht und Einschränkung aufrufen." Besonders freut Fleischmann die Zusammenarbeit mit der Sporthilfe: "Sportler sind Vorbilder, weil sie ihre Leistungsfähigkeit unter anderem einer bewussten Ernährung verdanken. Als regional verankerte Banken freuen wir uns über die Unterstützung der Sporthilfe und ihrer Sportlerinnen und Sportler aus den Regionen Österreichs."



Weniger CO2-Ausstoß, mehr Gesundheit und die Stärkung der regionalen Wirtschaft und deren Arbeitsplätze durch regionalen Einkauf und einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln - das ist das Ziel der Initiative Bewusstessen21, die die Volksbank startete. Herzstück der Initiative ist ein ökologischer Fußabdruckrechner auf www.bewusstessen21.at. Damit können die Konsumentinnen und Konsumenten einfach und rasch berechnen, wieviel CO2 sie selbst durch Einkauf und Ernährung produzieren und wie hoch ihr persönlicher Flächenverbrauch in globalen Hektar (gha) ist. Zusätzlich finden sich auf der Plattform konkrete Tipps, wie diese Werte durch bewussten und regionalen Einkauf deutlich verringert werden können.

"Für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer beim Fußabdruckrechner erhält die Österreichische Sporthilfe von der Volksbank einen Euro für die Unterstützung heimischer Spitzen- und Nachwuchsathleten", freut sich Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir auf die Zusammenarbeit mit der Volksbank, die beim Skisprung-Weltcup der Damen in Hinzenbach gestartet wurde. "Ein großes Danke an die Volksbank, die sich auch in diesen schwierigen Zeiten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht nur bewusst ist, sondern sie auch aktiv lebt."