Analyst: Cosmin Filker



'Der Immobilienboom ist an privaten Eigentümern leider vorbeigegangen'

Die GECCI Investment KG befindet sich derzeit in der Emissionsphase einer 5,75 %-Unternehmensanleihe, mit einem geplanten Volumen von bis zu 8 Mio. EUR. Das Wertpapier kann über die Börse Frankfurt gekauft oder außerbörslich (https://www.hinkel-marktplatz.de/gecci575/) gezeichnet werden. Geschäftsmodell der GECCI Gruppe ist die Realisierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern und deren Veräußerung im Rahmen der selbst entwickelten Mietubereignung. Bereits im November 2020 hat die GBC AG die Attraktivität des Wertpapiers im Rahmen einer Credit Research-Studie (http://www.more- ir.de/d/21867.pdf) mit 4 von 5 GBC-Falken bewertet. GBC Analyst Cosmin Filker hat mit dem GECCI-Geschäftsfuhrer Gerald Evans gesprochen:

Cosmin Filker: Herr Evans, die GECCI Investment KG ist mit einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. EUR neu am Kapitalmarkt. Wie zufrieden sind Sie mit den ersten Monaten?

Gerald Evans: Wir haben unser einzigartiges Geschäftsmodell rund um die Mietüber-eignung vier Jahre lang entwickelt und von den renommiertesten Experten in allen juristischen, wirtschafts- und steuerrechtlichen Belangen prüfen lassen. Inzwischen haben wir die ersten Grundstücke gekauft, die Erschließung läuft und die erstrangigen Grundschulden für die Anleiheinvestoren sind bestellt. Darüber freue ich mich sehr und bin jedem Anleger dankbar. Jetzt gilt es, das Vertrauen zu bestätigen, unser Geschäftsmodell auszurollen und uns am Kapitalmarkt zu etablieren.

Cosmin Filker: Das GECCI-Geschäftsmodell ist neu, stellen Sie es uns bitte noch-mal kurz vor.



Gerald Evans: GECCI realisiert bezahlbaren Wohnraum außerhalb der teuren Innen-städte und erleichtert Menschen den Weg zu ihrer Traumimmobilien - ohne Eigenkapital, ohne Restkaufbetrag und alles aus einer Hand. Wir bieten Neubauten und künftig auch sanierte Bestandsimmobilien an. Unser Alleinstellungsmerkmal: Kunden erwerben die Eigenheime im Wege der Mietübereignung und erhalten eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch. Bis zur Eigentumsübergabe wird ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 bis 32 Jahren vereinbart. In dieser Zeit generiert GECCI gut planbare Mieterträge für die Zins- und Rückzahlungen der Anleihen.



