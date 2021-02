Bayer taucht wieder in Trendkanal ab

Am Vortag hieß es im Insight: "Es könnte sich bei dem Ausbruch aus dem Trendkanal um eine Bärenfalle handeln. Mit in der Folge wieder fallenden Kursen." Das hat soweit gepasst, aktuell notiert die Aktie wieder im Trendkanal bei 55,11 Euro. Eine Short-Position wurde am Vortag bei 56,00 Euro eröffnet. Der Short ist bisher gut im Rennen.

Trading-Strategie: