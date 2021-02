Wo bleibt denn da die Moral?

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, zu meinem Artikel der Vorwoche über die neue Qualität der Dienstmädchenhausse erhielt ich eine Mail eines Lesers, der den GameStop-Hype aus einer ganz anderen Perspektive sieht.

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

zu meinem Artikel der Vorwoche über die neue Qualität der Dienstmädchenhausse erhielt ich eine Mail eines Lesers, der den GameStop-Hype aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Für ihn sind die Shortseller, denen dabei eins ausgewischt wurde, die Bösewichte, die schlimmstenfalls „Firmen in den Ruin treiben können“. So etwas gehöre sich nicht, so der Leser weiter und fragt: „Wo bleibt da die Moral?!“

Moral und Börse

Nun ist es mit der Moral an der Börse, in der Finanzbranche und in der Wirtschaft so eine Sache. An der Börse werden Aktien von Erotikportalen, Spielcasinos, Tabakkonzernen, Waffenherstellern und Ölmultis gehandelt. Selbst, wenn diese blitzsaubere Bilanzen haben und sich bei ihren Geschäften moralisch einwandfrei verhalten (nach welchen Maßstäben auch immer), sehen viele Investoren inzwischen deren Geschäftsmodelle insgesamt als „unmoralisch“ an – und verbannen diese Aktien aus ihren Depots.