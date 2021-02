+++ Neuemission +++ Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt neue Anleihe 2021/26 (A3H2V1) – Zinskupon zwischen 4,50% und 5,00% p.a.

Neue Anleihe-Emission – die Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 60 Mio. Euro. Die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) soll eine jährliche feste Verzinsung in der Spanne zwischen 4,50 % und 5,00 % haben. Der finale Kupon und das Gesamtvolumen werden – basierend auf den eingegangenen Zeichnungsaufträgen – voraussichtlich am Ende der Angebotsfrist festgelegt. Neben einem öffentlichen Angebot wird es auch ein Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2017/22 geben.

Der Emissionserlös aus der neuen Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2021/26 soll primär zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehende Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2E4NW7) eingesetzt werden. Die bestehende 5,25%-Anleihe hat ebenfalls ein platziertes Volumen von 60 Mio. Euro.