Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Bitcoin erhält neuen Schub ++ Qiagen im Fokus ++ Paypal ist gefragt.

> USA | Die Erwartung eines kräftigen Aufschwungs für die US-Wirtschaft inklusive einer entsprechenden Reaktion am Arbeitsmarkt, hält die Anleger bei Laune. Janet Finanzministerin Janet Yellen hält auf absehbare Zeit sogar eine Vollbeschäftigung für ein realistisches Szenario. In freudiger Erwartung halten die Investoren ihre Risikobereitschaft hoch und setzen auf weiter steigende Aktienkurse. Auch gestern trieb es die Indizes wieder gen Norden. Der Dow Jones verbuchte einen Anstieg um 0,8 Prozent. Der S&P 500 konnte um 0,7 Prozent zulegen und für den Nasdaq100 ging es um 0,7 Prozent nach oben. Walt Disney ist eines der Unternehmen, die aktuell besonders viel Anlegerinteresse auf sich ziehen. Am Donnerstag dieser Woche wird der Unterhaltungskonzern Zahlen vorlegen. Die Erwartungshaltung ist hoch, die Aktie stieg gestern um weitere 4,9 Prozent und notiert inzwischen nur noch knapp unter 200 Dollar.