Wagner Fernmeldebau Holding übernimmt Mehrheit an Benzina Kommunikation

Waldböckelheim, Freiburg (ots) - Die Wagner Fernmeldebau Holding GmbH hat mit Wirkung zum 15. Januar 2021 80% an der Benzina Kommunikation GmbH aus Freiburg erworben. Mit der Übernahme erweitert die Wagner Gruppe ihr Angebotsspektrum um die Netzebene 4 und bringt damit die Glasfaser von der Vermittlungsstelle bis zum Benutzer.



"Wir wollen zu einem führenden Komplettanbieter rund um das Thema Glasfaser in Deutschland werden", so Peter Wagner, Geschäftsführer der Wagner GmbH. "Zukünftig werden wir als leistungsfähiger Komplettanbieter im Generalunternehmeransatz umfassende Projekte im FTTX-Bereich umsetzen. Die Benzina Kommunikation GmbH ergänzt unser Leistungsportfolio um alle Dienstleistungen innerhalb der Kommunikations- und Netzwerktechnik. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Benzina und seinem Team", so Wagner weiter. Die Wagner GmbH ist Preferred Partner der Deutsche Telekom AG im FTTC/B/H-Ausbau in Deutschland. Sie wurde 2006 von Peter Wagner gegründet und wird seither durch ihn geführt.