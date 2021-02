Wiesbaden (ots) - Exporte im Gesamtjahr 2020: -9,3 % zum Jahr 2019



Exporte, Dezember 2020



100,7 Milliarden Euro



+0,1 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



+2,7 % zum Vorjahresmonat





Jahr 20201 204,7 Milliarden Euro-9,3 % zum VorjahrImporte, Dezember 202085,9 Milliarden Euro-0,1 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)+3,5 % zum VorjahresmonatJahr 20201 025,6 Milliarden Euro-7,1 % zum VorjahrAußenhandelsbilanz, Dezember 202014,8 Milliarden Euro16,1 Milliarden Euro (kalender- und saisonbereinigt)Jahr 2020179,1 Milliarden EuroLeistungsbilanz nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank, Dezember 202028,2 Milliarden EuroJahr 2020236,2 Milliarden EuroIm Dezember 2020 sind die Exporte in Deutschland gegenüber dem Vormonat November2020 kalender- und saisonbereinigt um 0,1 % gestiegen und die Importe um 0,1 %gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufigerErgebnisse weiter mitteilt, lagen die Exporte kalender- und saisonbereinigt 4,6% und die Importe 0,1 % niedriger als im Februar 2020, dem Monat vor dem Beginnder Corona-bedingten Einschränkungen in Deutschland.Im Dezember 2020 wurden von Deutschland Waren im Wert von 100,7 Milliarden Euroexportiert und Waren im Wert von 85,9 Milliarden Euro importiert. Im Vergleichzum Vorjahresmonat Dezember 2019 stiegen damit die Exporte im Dezember 2020 um2,7 % und die Importe um 3,5 %. Im Gesamtjahr 2020 waren die Exporte 9,3 % unddie Importe 7,1 % niedriger als im Jahr 2019.Die Außenhandelsbilanz schloss im Dezember 2020 mit einem Überschuss von 14,8Milliarden Euro ab. Im Dezember 2019 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz15,1 Milliarden Euro betragen. Kalender- und saisonbereinigt lag der Überschussder Außenhandelsbilanz im Dezember 2020 bei 16,1 Milliarden Euro.Die deutsche Leistungsbilanz schloss unter Berücksichtigung der Salden fürWarenhandel (+17,3 Milliarden Euro), Dienstleistungen (+2,5 Milliarden Euro),Primäreinkommen (+14,2 Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (-5,8 MilliardenEuro) im Dezember 2020 mit einem Überschuss von 28,2 Milliarden Euro ab. ImDezember 2019 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 25,3Milliarden Euro ausgewiesen.Außenhandel mit EU-StaatenIn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Dezember 2020 Warenim Wert von 51,4 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 46,0Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Dezember 2019 stiegen die Exportein die EU-Staaten um 4,2 % und die Importe aus diesen Staaten um 6,0 %. In die