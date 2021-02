Hannover (ots) - TUI auf Urlaubssaison 2021 gut vorbereitet: erfolgreiche

- Kundennachfrage für Sommer 2021 trotz großer Unsicherheiten stark: 2,8Millionen Buchungen, Durchschnittspreise +20 Prozent im Vergleich zu Sommer2019, Kapazitätsplanung weiterhin 80 Prozent des Sommerprogramms 2019- Umsatz im 1. Geschäftsquartal 2021 erreicht trotz massiver Reisebeschränkungen468,1 Millionen Euro [1] (Vorjahr: 3,85 Milliarden Euro)- Erfolgreiches Kostenmanagement begrenzt Verlust im 1. Quartal 2021:bereinigtes EBIT -698,6 Millionen Euro1 (Vorjahr: -146,7 Millionen Euro)- Drittes Corona-Finanzierungspaket erfolgreich umgesetzt: über 98 Prozent derBezugsrechte wurden ausgeübt- TUI verfügt über liquide Mittel in Höhe von 2,1 Milliarden Euro (Stand:03.02.21) [2]- Pauschalreise der TUI bleibt sichere Reiseform - Inzidenz: 0,54 [3] pro100.000 TUI-Gästen seit Neustart im Sommer 2020- Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen: "Der britische Mark hat für unserUnternehmen ein besondere Bedeutung. Bei den Impfungen sehen wir dort einbeeindruckendes Tempo und ambitionierte Ziele. Impfungen und Schnelltestsmachen ein Ende des Stillstands im Tourismus möglich. Es stimmt michhoffnungsvoll, dass nach einem verhaltenen Start nun auch in anderen Ländernmehr Energie auf Impfungen und die Verfügbarkeit von Schnelltests gelegt wird.Wir sollten alles tun, um schnell zu grundlegenden Freiheiten zurückzukehrenund das Reisen wieder zu ermöglichen."TUI hat im 1. Geschäftsquartal 2021 vor dem Hintergrund weitreichender Lockdownsund massiver Reisebeschränkungen die Neuausrichtung des Konzerns weitervorangetrieben und ist vorbereitet auf einen Neustart des touristischenGeschäfts in den nächsten Wochen. Der Tourismus war im März 2020 die ersteBranche, die von massiven COVID-19 Beschränkungen betroffen war. Mit derZulassung von hochwirksamen Impfstoffen, mehr Impfungen sowie verlässlichen undin großer Zahl verfügbaren Schnelltests ist die Basis für die Rückkehr zugrundlegenden Freiheiten und auch zu offenen Grenzen geschaffen.Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals: Beschleunigte Neuausrichtung des