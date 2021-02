Amouage forciert seine globalen Expansionspläne und eröffnet ein Büro in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

DUBAI, VAE, 9. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Amouage, das aus dem Oman stammende, weltweit tätige Luxusparfümhaus, hat angekündigt, dass es seine Geschäftsaktivitäten durch die Eröffnung eines neuen Büros in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, erweitert. Die Ankündigung folgt auf ein Jahr, in dem Amouage trotz des stark gestörten wirtschaftlichen Umfelds eine bemerkenswerte Dynamik an den Tag legte. Der strategische Turnaround, der Ende 2019 mit der Ankunft von Marco Parsiegla als CEO und der Ernennung von Renaud Salmon an der kreativen Spitze eingeleitet wurde, sorgte für außergewöhnliche Dynamik und modernen Elan. Der Gesamtumsatz von Amouage im Bereich Parfüm stieg in den letzten beiden Quartalen des Jahres 2020 um mehr als 15 %, während der Umsatz im E-Commerce um mehr als 600 % wuchs und der Marktanteil des Hauses in allen Regionen zunahm.

Die Amouage-Niederlassung in Dubai wird zu einem der globalen Zentren des Hauses für Geschäftsentwicklung und technologische Dienstleistungen und unterstützt die Innovationsdynamik, die von der Amouage-Parfümmanufaktur und dem Kreativstudio in Muscat, Oman, ausgeht. Die neue Niederlassung im pulsierenden Dubai Design District wird das bestehende Geschäft von Amouage und die Expansion in neue Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika unterstützen.