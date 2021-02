^ DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit Aves One veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



Aves One veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht



Hamburg, 9. Februar 2021 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, hat einen Nachhaltigkeitsbericht mit Informationen zu den Bereichen Environment, Social und Governance (ESG) veröffentlicht. Mit der zunehmenden Konzentration des Asset-Portfolios auf das klimafreundliche Rail-Segment setzt Aves One das Unternehmenswachstum erfolgreich und nachhaltig fort.

Eine nachhaltige Geschäftstätigkeit



Die Eisenbahn ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, bei dem schädliche Emissionen nachweislich um ein Vielfaches geringer als im Straßenverkehr, in der Luftfahrt und in der Schifffahrt sind. Im Eisenbahnverkehr werden bereits 90 % der Verkehrsleistung elektrisch, anstatt mit Diesel-Antrieben erbracht. Dabei steigt der Anteil des Ökostroms aus erneuerbaren Energien kontinuierlich an und beträgt deutschlandweit bereits 44 %. Die Güterwaggons selbst erzeugen keine umweltbelastenden Emissionen beim Transport von Waren, sondern nur die Zugmaschinen. Als einer der führenden Bestandshalter von Güterwaggons in Europa trägt Aves One zum Wachstum des nationalen und internationalen Schienengüterverkehrs bei. Gleichzeitig unterstützt Aves One die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (engl. Sustainable Development Goals, SDGs), im Speziellen das Ziel 11 "Nachhaltige Städte und Siedlungen".



"Das Interesse der Investoren und Finanzierungspartner in nachhaltige Investments ist in den letzten Monaten weiter gestiegen. Diese Entwicklung bestätigt uns in der Entscheidung, die Portfolio-Strategie weiter auf das klimafreundliche Verkehrsmittel ,Schiene' zu konzentrieren. Gemeinsam mit unseren Aktionären treiben wir die Entwicklung eines ressourcenschonenden, umweltfreundlichen Transport- und Verkehrswesens voran. Wir freuen uns, damit einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und der Erreichung von CO2-Reduktionszielen leisten zu können", sagt Tobias Aulich, Mitglied des Vorstands der Aves One AG.



Die Rail-Flotte ist mit einem Durchschnittsalter von rund 16 Jahren im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern unterdurchschnittlich jung und modern. Durch den Einsatz moderner Technik begegnet Aves One u.a. den Lärmemissionen des Portfolios. So lässt die beispielsweise kürzlich durchgeführte Umrüstung des Güterwagenportfolios auf sogenannte "Flüsterbremsen" den Schienenlärm für das menschliche Ohr um 50 % sinken.



Den ausführlichen Nachhaltigkeitsbericht der Aves One AG finden Sie unter folgendem Link: www.avesone.com/nachhaltigkeit



Über die Aves One AG



Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811).



Weitere Informationen

www.avesone.com



Kontakt

Aves One AG

Jürgen Bauer, Vorstand

T +49 (40) 696 528 350

F +49 (40) 696 528 359

E ir@avesone.com



---------------------------------------------------------------------------

09.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aves One AG

Große Elbstrasse 61

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 696528 350

Fax: 040 696528 359

E-Mail: ir@avesone.com

Internet: www.avesone.com

ISIN: DE000A168114

WKN: A16811

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London

EQS News ID: 1167012



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1167012 09.02.2021



°