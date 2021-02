Flughäfen am Limit | 27 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und 180.000 Arbeitsplätze an den Flughafenstandorten bedroht | Flughafenrettungspaket jetzt umsetzen

Berlin (ots) - Der Druck steigt: Ein Lockdown nach dem anderen bringt viele Verkehrsflughäfen an ihre Belastungsgrenze. Nicht aufhörende Einbrüche der Passagierzahlen haben den Luftverkehr inzwischen auf ein trauriges Niveau von 1986 zurückgeworfen. Die Erlösausfälle der Flughäfen gehen in die Milliarden. Morgen beraten hochrangige Entscheider von Bundesministerien und Koalitionsfraktionen über das Flughafenpaket. Der Flughafenverband ADV appelliert, dass entschlossenes Handeln dringend erforderlich ist. Die wirtschaftlichen Nöte wachsen und damit die Gefahr wegbrechender Bruttowertschöpfung und der Verlust von Zehntausenden Arbeitsplätzen.

Durch die Pandemie-Krise drohen die Flughäfen als Job- und Wertschöpfungsmotor wegzubrechen. An den deutschen Verkehrsflughäfen ist die Existenz von einem Viertel der über 180.000 Arbeitnehmer akut bedroht. Betroffen sind sowohl Beschäftigte des Flughafens als auch der dort ansässigen Dienstleister und Luftfahrtunternehmen. Vielen Regionen droht der dauerhafte Verlust an Wirtschaftskraft. An den Flughäfen ist eine jährliche Bruttowertschöpfung in Höhe von 27 Mrd. EUR in Gefahr. "Das gesamte Luftfahrtsystem steht nahezu vor dem Kollaps und viele Flughäfen vor dem Aus. Die Flughäfen brauchen dringend finanzielle Hilfe als nicht rückzahlbare Zuschüsse, sollen irreparable Strukturbrüche aufgehalten werden", so die aufrüttelnde Botschaft von Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV.

Um das deutsche Flughafensystem in dieser Pandemie-Krise zu schützen, seine Bedeutung zu würdigen und den Schaden für Arbeitnehmer und Flughäfen zu begrenzen, hat Bundesverkehrsminister Scheuer mit dem Luftverkehrsgipfel am 06. November 2020 eine wichtige Initiative zur Sicherung der Flughafeninfrastruktur auf den Weg gebracht. Die Länder haben sich mittlerweile verpflichtet, die Hälfte der Hilfen zu übernehmen. "Das politische Handlungspaket für eine finanzielle Unterstützung der Flughäfen ist fast fertiggeschnürt - jetzt muss die Klärung von Details schnell erfolgen, um die Flughäfen vor weiteren Existenzrisiken zu schützen und weiteren Stellenabbau zu vermeiden", so Beisels eindringlicher Ruf.