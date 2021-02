DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Golding Capital Partners GmbH: Golding schließt seinen bislang größten Buyout-Fonds mit einem Rekordvolumen von 375 Millionen Euro



09.02.2021

PRESSEINFORMATION



Golding schließt seinen bislang größten Buyout-Fonds mit einem Rekordvolumen von 375 Millionen Euro



München, 9. Februar 2021 - Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset Manager in Europa für Alternative Investments, schließt sein größtes Buyout-Anlageprogramm Golding Buyout 2018 final mit Kapitalzusagen in Rekordhöhe von rund 375 Millionen Euro. Vor allem bestehende, aber auch neue Investoren haben sich an dem Fonds der dritten Generation beteiligt, der einen besonderen Schwerpunkt auf Wachstumschancen durch den digitalen Wandel setzt. In der zweiten Jahreshälfte 2021 können Investoren das Folgeprogramm der erfolgreichen Anlagereihe zeichnen.