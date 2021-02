DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit Aves One veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 09.02.2021 / 10:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 9. Februar 2021 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, hat einen Nachhaltigkeitsbericht mit Informationen zu den Bereichen Environment, Social und Governance (ESG) veröffentlicht. Mit der zunehmenden Konzentration des Asset-Portfolios auf das klimafreundliche Rail-Segment setzt Aves One das Unternehmenswachstum erfolgreich und nachhaltig fort.



Eine nachhaltige Geschäftstätigkeit

Die Eisenbahn ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, bei dem schädliche Emissionen nachweislich um ein Vielfaches geringer als im Straßenverkehr, in der Luftfahrt und in der Schifffahrt sind. Im Eisenbahnverkehr werden bereits 90 % der Verkehrsleistung elektrisch, anstatt mit Diesel-Antrieben erbracht. Dabei steigt der Anteil des Ökostroms aus erneuerbaren Energien kontinuierlich an und beträgt deutschlandweit bereits 44 %. Die Güterwaggons selbst erzeugen keine umweltbelastenden Emissionen beim Transport von Waren, sondern nur die Zugmaschinen. Als einer der führenden Bestandshalter von Güterwaggons in Europa trägt Aves One zum Wachstum des nationalen und internationalen Schienengüterverkehrs bei. Gleichzeitig unterstützt Aves One die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (engl. Sustainable Development Goals, SDGs), im Speziellen das Ziel 11 "Nachhaltige Städte und Siedlungen".

"Das Interesse der Investoren und Finanzierungspartner in nachhaltige Investments ist in den letzten Monaten weiter gestiegen. Diese Entwicklung bestätigt uns in der Entscheidung, die Portfolio-Strategie weiter auf das klimafreundliche Verkehrsmittel ,Schiene' zu konzentrieren. Gemeinsam mit unseren Aktionären treiben wir die Entwicklung eines ressourcenschonenden, umweltfreundlichen Transport- und Verkehrswesens voran. Wir freuen uns, damit einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und der Erreichung von CO2-Reduktionszielen leisten zu können", sagt Tobias Aulich, Mitglied des Vorstands der Aves One AG.