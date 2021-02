DPAM: 2020 neues Rekordjahr bei Wachstum und Netto-Zuflüssen Gastautor: Simon Weiler | 09.02.2021, 11:10 | 29 | 0 | 0 09.02.2021, 11:10 | Im Jahr 2020 verzeichnete DPAM ein Rekordwachstum: Die ‚Assets under Management‘ stiegen per 31.12.2020 im Vorjahresvergleich um 10% auf brutto 43,3 Mrd. EUR. Rechnet man Investments im Bereich Dachfonds oder Mandate, die in eigene Produkte investieren, heraus, beträgt der Anstieg sogar 12,2%, was zu einem gesamten verwalteten Netto-Vermögen von 35,1 Mrd. EUR führt. Dieses außergewöhnliche Ergebnis war dank des unermüdlichen Einsatzes aller DPAM-Mitarbeiter möglich, trotz der schwierigen Umstände im besonderen Jahr 2020. Insgesamt sammelte DPAM im Jahr 2020 das fünfte Jahr in Folge Rekord-Nettomittelzuflüsse ein. Die Quellen des Wachstums waren vielfältig und unterschiedlich. Ein wesentlicher Teil des Anstiegs (2,5 Mrd. EUR) ist auf die Netto-Neuanlagen institutioneller Kunden zurückzuführen, sowohl über den Wholesale- als auch Endanlegervertrieb. Die durch die verschiedenen Anlagestrategien generierten Wertzuwächse sowie der insgesamt positive Markteffekt lieferten den Rest des Wachstums. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



