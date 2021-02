BERLIN (dpa-AFX) - Die anhaltende Nachfrage nach Möbeln und Interieur lässt die Umsätze des Möbelhändlers Home24 in die Höhe schnellen. In den letzten drei Monaten des vergangenen Corona-Jahres seien die Konzernerlöse verglichen mit dem Vorjahresquartal währungsbereinigt um 50 Prozent auf 152 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Auf Jahressicht hätten die Umsätze entsprechend um 42 Prozent auf 492 Millionen Euro zugelegt.

Damit liegt der Konzern am oberen Ende seiner eigenen Jahresprognose. Einschließlich der Abwertung des brasilianischen Reals, der für die dortige Home24-Tochter Mobly wichtig ist, sei das Umsatzplus deutlich niedriger ausgefallen. An der Börse legte die Aktie kurz nach Handelsbeginn um 1,3 Prozent auf rund 25 Euro zu, drehte aber im Vormittagshandel ins Minus. Zuletzt gab das Papier um rund 2,4 Prozent auf 24,18 Euro nach. Allerdings hat sich der Wert der Aktie seit Sommer vervierfacht.