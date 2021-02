Frankfurt am Main (ots) -



- Einzelhandel im Sturzflug, Dienstleistungen noch negativer als im Vormonat

- Lediglich Industrie kann sich vom Pandemiegeschehen entkoppeln

- Deutsche Wirtschaftsleistung dürfte im ersten Quartal signifikant schrumpfen



Der lange Lockdown hinterlässt Spuren und drückt die Stimmung im deutschen

Mittelstand, wie das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt. Das

Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen sinkt im Januar um 4,2

Zähler auf nun -14,8 Saldenpunkte. Trotz des deutlichen Rückgangs ist das

Stimmungsniveau damit allerdings noch weit vom Rekordtief des ersten Lockdowns

(-42,5 Saldenpunkte im April 2020) entfernt. Aktuell gehen sowohl die

Lagebeurteilung (-5,3 Zähler auf -13,0 Saldenpunkte) als auch die

Geschäftserwartungen (-3,1 Zähler auf -16,6 Saldenpunkte) zurück. Zum

Pessimismus beitragen dürfte dabei sowohl das unbestimmte Ende des Lockdowns als

auch die Enttäuschung über den langsamen Impffortschritt in Deutschland und der

EU.





Beim Blick in die Branchen zeigt sich, dass besonders die kleinen und mittlerenEinzelhandelsunternehmen hart betroffen sind: Ihr Geschäftsklima befindet sichmit einem Minus von 27,5 Zählern regelrecht im Sturzflug, nachdem schon seitMitte Dezember die meisten Geschäfte geschlossen bleiben und es angesichts eineseher langsamen Rückgangs der Infektionszahlen unklar ist, wann eineWiedereröffnung stattfinden wird. Darüber hinaus dürfte die Rücknahme dertemporären Mehrwertsteuersenkung seit Jahresbeginn die Umsätze belasten. Dennochliegt das Geschäftsklima im mittelständischen Einzelhandel mit -26,7Saldenpunkten aber immerhin noch deutlich über dem Tiefstwert vom April letztenJahres (-42,3 Saldenpunkte). Unter mittelständischen Dienstleistungsunternehmensinkt das Geschäftsklima indes um 3,4 Zähler auf -23,6 Saldenpunkte. Den großenStimmungsabsturz hat das Segment schon im Herbst durchgemacht, schließlichbeinhaltet es mit dem Gastgewerbe, Unterhaltung, Kultur, Sport und denpersönlichen Dienstleistungen diejenigen Branchen, die schon seit AnfangNovember direkt von einem Lockdown betroffen sind. Auch mittelständischerGroßhandel (-4,4 Zähler auf -13,1 Saldenpunkte) und das Bauhauptgewerbe (-5,8Zähler auf 1,7 Saldenpunkte) melden im Januar einen Stimmungsabfall. Lediglichdie kleinen und mittleren Industrieunternehmen können sich vom allgemeinenNegativtrend abkoppeln und melden ein leicht verbessertes Geschäftsklima (+0,8auf -4,1 Punkte).Nachdem sich das Geschäftsklima in den Großunternehmen seit Herbst besserentwickelt hatte als bei den kleinen und mittleren, stellt sich im Januar nunauch hier Ernüchterung ein: Die Stimmung der großen Firmen sinkt noch deutlicherals im Mittelstand (-5,5 Zähler auf -7,7 Saldenpunkte) . Zur Eintrübung tragenfast alle Wirtschaftsbereiche bei, am stärksten die großen Einzelhändler undDienstleister. Lediglich bei den großen Bauunternehmen geht es geringfügig nachoben. Das Geschäftsklima der großen Industrieunternehmen stagniert zum erstenMal, seitdem seine Erholung im Mai begonnen hat."Das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt einen schlechten Jahresstart undzunehmenden Pessimismus bei einem Großteil der mittelständischen Unternehmenan", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Im Vergleich zumvergangenen Frühjahr bewegt sich die Stimmung in den von Eindämmungsmaßnahmenbetroffenen Branchen aber immerhin weniger weit nach unten. Anpassungsmaßnahmen,wie die Erschließung von kontaktlosen Vertriebskanälen, dürften sich dabeiauszahlen. Vor allem aber hat sich die Industrie anscheinend vomPandemiegeschehen abgekoppelt, sodass das Bruttoinlandsprodukt im laufendenQuartalweit weniger schrumpfen wird als im vergangenen Frühjahr ." Allerdingssei durch die Ausbreitung von Virus-Mutationen die Unsicherheit über denweiteren Verlauf der Pandemie sehr groß. "Im Frühjahr kann dennoch mit einerwirtschaftlichen Erholung gerechnet werden. Ihr Ausmaß hängt allerdings starkvom Impffortschritt und dem Erfolg des gegenwärtigen Lockdowns ab", resümiertKöhler-Geib.Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unterhttp://www.kfw.de/mittelstandsbarometer