München und Hamburg (ots/PRNewswire) - IDnow ( http://www.idnow.io/ ), einführender Anbieter von Identity-Verification-as-a-Service, und M-TRIBES,End-to-End-Softwareanbieter für Transportation-Unternehmen, verkünden ihrestrategische Zusammenarbeit. Im Rahmen der Partnerschaft integriert M-TRIBES diedigitale, KI-basierte Identifizierungslösung von IDnow in seine Plattform, umrechtlich notwendige Identifizierungen von Kunden und Anwendern schnell,zuverlässig und vor allem anwenderfreundlich zu realisieren.M-TRIBES integriert IDnow AutoIdent in seine M-TOOLS Technologieplattform, damitUnternehmen, beispielsweise in den Bereichen Car Sharing, Autovermietung, UrbanMobility (u.a. Free-Floating Sharing von Rollern, E-Scootern, E-Bikes) oder imFlottenmanagement, eine rechtlich verifizierte Identifikation von Nutzerneinsetzen können. Die von M-TRIBES integrierte digitaleIdentifikationskomponente überprüft innerhalb von Smartphone Apps oderWeb-Applikation sicher, dass der Anwender tatsächlich derjenige ist, für den ersich ausgibt und autorisiert die Nutzung des Services. Mit Hilfe von IDnowAutoIdent kann das Alter oder die Gültigkeit von Ausweis- oderFahrerlaubnisdokumenten rechtskonform bestätigt werden. IDnow ist führend in derdigitalen Identitätsprüfung mit künstlicher Intelligenz (KI), die mit Millionenvon Datenpunkten geschult wurde um potentiell 7 Milliarden Kunden aus 193verschiedenen Ländern sicher verifizieren zu können. Durch die Kooperationstellt M-TRIBES sicher, dass die Identitätsmanagement-Komponente derSoftware-Plattform bei Kunden in der internationalen Mobilitätsbrancheeingesetzt werden kann."Immer mehr Geschäftsprozesse im Bereich Mobilität und Transport finden aufdigitalem Weg statt. Innovative, kundenorientierte Mobilitätskonzepte undServices benötigen ein einfaches und zuverlässiges Handling das maximaleSicherheit für alle Parteien garantiert. Nur so können Zukunftsprojektewirtschaftlich, sicher und gleichzeitig für höchste Kundenzufriedenheitumgesetzt werden. Die digitale Identifikation spielt dabei eine zentrale Rolle.Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit M-TRIBES und glauben daran, dassdie Verzahnung der besten, hoch spezialisierten Technologien Zukunftsfähigkeitfür moderne Konzepte schafft," erklärt Andreas Bodczek, CEO von IDnow."Der Zugang zu erstklassiger Software ermöglicht es Transport-Unternehmen rundum die Welt, digitale Champions zu werden. Die nahtlose Integration derKI-basierten Identitätsüberprüfung von IDnow in unsere TechnologieplattformM-TOOLS ist ein wichtiger Baustein, um die operative Effizienz zu steigern unddas Kundenerlebnis bei einer Vielzahl von Mobility-Angeboten zu verbessern",