Ergebnisse E-Commerce Versandstudie 2021 von parcelLab (FOTO)

München (ots) - E-Commerce-Logistik im Corona-Jahr: Von Krise kaum eine Spur



Die Corona-Krise stellte Online-Händler im vergangenen Jahr vollkommen

unerwartet vor immense Herausforderungen - die sie allerdings weitgehend gut

bewältigten, wie die aktuelle "E-Commerce Versandstudie 2021" von parcelLab

zeigt.



Das Jahr 2020 wird - bedingt durch Covid-19 - als Ausnahmejahr in die Geschichte

des digitalen Handels eingehen. Noch nie bekamen Menschen so viele Pakete

geliefert. Allein die DHL meldete Ende 2020 einen neuen Rekord von 1,8

Milliarden zugestellten Paketen.





Als Spezialist für Operations Experience analysiert das Münchner UnternehmenparcelLab seit drei Jahren, welches Versanderlebnis Online-Händler ihren Kundenbieten. Die Operations Experience umfasst alles ab der Bestellabwicklung nachdem Klick auf den Kaufen-Button über die Retourenabwicklung bis zum After-Sales.Für die neue Studie E-Commerce Versandstudie 2021(http://bit.ly/parcellab-versandstudie) führten die Münchner im Zeitraum vonMitte Oktober bis Mitte November bei 100 der größten deutschen Online-Händler(Basis: EHI-Ranking "Top 1.000 Online-Shops") Testbestellungen durch und nahmenden kompletten Versandprozess genau unter die Lupe. Mit Blick auf dasAusnahmejahr durch Corona stießen sie auf einige Besonderheiten.Multi-Carrier-Management gewinnt an BedeutungSo versuchten die Online-Händler angesichts der immensen Paketflut imvergangenen Jahr mehr denn je, die Last auf unterschiedlicheVersanddienstleister zu verteilen. Die Zahl der Shop-Betreiber, die mit mehr alsnur einem Carrier ausliefern, ist von 51 Prozent in der vorjährigen E-CommerceVersandstudie (https://parcellab.com/de/ressources/study/versandstudie-2020/)auf 57 Prozent gestiegen. Trotzdem ist der Anteil der großen deutschenOnline-Händler, die sich auch bei Maximalauslastung auf nur einen Carrierverlassen, mit 43 Prozent noch überraschend hoch. Vor allem alternativeZusteller gewannen an Zulauf: Der Anteil der Händler, die sich neben denPlatzhirschen DHL, Hermes, UPS, DPD oder GLS auch auf andere Carrier wietrans-o-flex, Dachser, Rhenus oder TNT stützen, nahm von elf Prozent im Vorjahrauf jetzt knapp 21 Prozent zu.Hohe Logistikkosten sorgen für weniger GratisversandUm den vollkommen unerwarteten Peak im Online-Handel abzufedern, mussten dieWeb-Händler erheblich in ihre Logistik investieren. Diese Kosten versuchteneinige, über die Versandkosten wieder zu amortisieren. Die Zahl der Händler, diegenerell gratis versenden, sank binnen Jahresfrist von 22 auf 14. DaVersandkosten aber auch einen erheblichen Einfluss auf die Konversionsraten im