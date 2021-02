WARBURG RESEARCH belässt BEIERSDORF AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Beiersdorf vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Der Gegenwind für den Konsumgüterkonzern halte an, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben