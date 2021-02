Wachstum außerhalb der Kernmärkte

Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2020 einen Nettoumsatz von ca. EUR 94 Mio. (vorläufig und ungeprüft), der einem Wachstum von ca. +28,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das starke Neukundenwachstum in 2020 von +63,2 % führte zu einer sehr positiven Entwicklung der aktiven Kundenbasis von fashionette, die im Geschäftsjahr 2020 um +49,7 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum von fashionette außerhalb der Kernmärkte Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) im Gesamtjahr 2020 mit einem Plus von 71,9 % gegenüber 2019.

Der Erfolg der proprietären, datengesteuerten Online-Plattform von fashionette zeigt sich auch in der Diversifikation auf Produktebene. Basierend auf einem datengestützten personalisierten Beratungsansatz ist es gelungen, den Umsatzanteil von Produkten außerhalb der Hauptkategorie Handtaschen von 28,9 % im Jahr 2019 auf 37,9 % im Jahr 2020 zu steigern.

Ambitionierte Ziele übertroffe

“Mit dem im Jahr 2020 gezeigten Wachstum haben wir unsere ambitionierten Ziele übertroffen. Das gesamte fashionette-Team kann stolz auf das Erreichte sein. Wir gehen entsprechend zuversichtlich und mit Dynamik in das laufende Jahr 2021, um unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen. Der beschleunigte Kundenzuwachs in der DACH-Region unterstreicht, dass wir in unserer Kernregion DACH strategisch richtig positioniert sind. Zudem verdeutlicht das signifikante internationale Wachstum das große Expansionspotenzial von fashionette, mit dem wir erst am Anfang einer spannenden Entwicklung stehen”, sagt Daniel Raab, CEO von fashionette.

Die Geschäftszahlen 2020 sind vorläufig und ungeprüft. Detaillierte Aussagen zur Geschäfts- und Ergebnisentwicklung sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 wird die fashionette AG mit dem testierten Jahresabschluss 2020 im April 2021 veröffentlichen.

Aktuell (09.02.2021 / 10:33 Uhr) notierten die Aktien der fashionette AG im Xetra-Handel bei 36,15 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.