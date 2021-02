München/Münster (ots) -



- 2030 wird jedes zweite Auto in China älter als sieben Jahre sein

- Freier Ersatzteilmarkt wächst massiv zulasten der OEMs

- Zur Sicherung ihrer Wettbewerbsposition sollten OEMs auf dynamische

Preismodelle setzen



Chinas Automobilmarkt boomt: Schon heute entfallen 31 Prozent aller

Neuzulassungen auf das Land. Gleichzeitig steigt das Durchschnittsalter der

Fahrzeuge und die Bereitschaft der Kunden, hohe Preise für Ersatzteile und

Werkstatt-Services zu zahlen, lässt nach. Vor diesem Hintergrund sollten

Hersteller ihre Aftermarket-Services weiterentwickeln und ihre Preispolitik neu

justieren. Das sind einige der wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Studie

"Tapping the China Opportunity", in der Eucon und Roland Berger den automobilen

Aftermarket in China analysiert haben.







Hoffnungsträger der Automobilindustrie. So nimmt der chinesische Anteil am

globalen Autobestand trotz Einbußen im Neuwagengeschäft von aktuell 20 auf 26

Prozent im Jahr 2030 zu. Parallel steigt das Durchschnittsalter der Fahrzeuge

von 5,3 auf dann 6,6 Jahre. Wie die Studie zeigt, wächst dadurch auch der

chinesische Aftermarket dynamisch, allein in den nächsten Jahren um 7 Prozent

pro Jahr. Allerdings geht die Entwicklung zulasten der OEMs: Während ihr

Marktanteil um 2 Prozent sinkt, wächst der des freien Ersatzteilmarkts um 11

Prozent. Der Grund: Vor allem preissensible Kunden aus dem Volumensegment suchen

verstärkt Alternativen zu eher teuren Ersatzteilen und Werkstatt-Services.



"Um im lukrativen Aftermarket-Geschäft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die

Original-Hersteller massiv in ihren Aftersales-Lebenszyklus investieren und

ihren Kunden wesentlich individueller zugeschnittene Angebote machen", sagt

Roland Berger-Partner Alexander Brenner.



Digitale Wettbewerber verschärfen den Preisdruck



Plattformen, die ihren Kunden einen umfassenden On- und Offline-Service bieten,

sorgen im stark fragmentierten chinesischen Markt für zusätzliche Konkurrenz. So

verbindet etwa die zur Jingu-Gruppe zählende Plattform QCCR.com ein

B2B-Online-Portal mit Offline-Werkstattservices. Mit Tmall & Taobao betreibt

Online-Gigant Alibaba Chinas größte Aftermarket-Retail-Plattform. Der führende

nationale Ersatzteilhändler Carzone punktet wiederum mit einer leistungsfähigen

Supply Chain. Bis 2023 will das Unternehmen ein Netz aus 50.000 zertifizierten

Werkstätten etablieren, die Autobesitzern hochwertige Wartungs- und

Reparaturarbeiten zu transparenten Preisen anbieten.



Preispolitik: Ungenutzte Potenziale der OEMs



