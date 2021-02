1954er Ferrari 750 Monza gewinnt den Best of the Best Award der Peninsula Classics 2020

The Peninsula Hotels, deren internationale Hospitality-Marke seit fast einem Jahrhundert Glamour und Luxus verkörpert, verkündete heute den Gewinner seines sechsten jährlichen Oldtimer-Schaukastens, The Peninsula Classics 2020 Best of the Best Award. Das Siegerfahrzeug, der Ferrari 750 Monza von 1954, Karosserie von Scaglietti , hat sich dank seiner beeindruckenden Renngeschichte und seiner akribischen Instandsetzung durchgesetzt. Er kam als Anwärter auf den Best of the Best Award in Frage, nachdem er den Best of Show beim Palm Beach Cavallino Classic 2020 gewann.

1954er Ferrari 750 Monza gewinnt den Best of the Best Award bei The Peninsula Classics 2020 (Photo Copyright: Jay Miller)

Der Best of the Best Award wurde 2015 von dem ehrenwerten Sir Michael Kadoorie, Vorsitzender von The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (Besitzer und Betreiber von The Peninsula Hotels) gemeinsam mit William E. (Chip) Connor, Bruce Meyer und Christian Philippsen begründet. Der Award würdigt die ausgefeilte Technik und das Design von Oldtimern, die von international renommierten Herstellern gebaut wurden und aus einer außergewöhnlichen Shortlist von Gewinnern der exklusivsten Wettbewerbe ausgewählt werden. Der diesjährige Preis umfasst eine verkürzte Liste von Nominierten, da 2020 Partnerwettbewerbe infolge von COVID-19 nicht stattgefundenen haben oder verschobenen wurden.

Der 1954er Ferrari 750 Monza wurde aus einer Auswahl von vier Nominierten gewählt, die von Automobilherstellern aus Italien, Deutschland und den USA handgefertigt wurden, einschließlich eines 1969er Porsche 917 KH Coupé mit Karosserie von Factory, 2020 Best of Show, Concours of Elegance Hampton Court Palace, eines 1931er Alfa Romeo 8C 2300 Monza Spider mit Karosserie von Zagato, 2020 Best of Show, Salon Privé und eines 1929er Duesenberg Model J Town Limousine mit Karosserie von Murphy, 2020 Best of Show, Amelia Island Concours d’Elegance.

Der Gewinner wurde von der angesehenen Jury von The Best of the Best Award ausgewählt, zu der unter anderem der Ingenieur Gordon Murray (ehemaliger Ingenieur bei der Formel 1 für Brabham und McLaren) und Anne Asensio (Vizepräsidentin von Design Experience bei Dassault Systèmes) sowie die prominenten Oldtimer-Sammler Laurence Graff und Jay Leno zählen.