JEFFERIES belässt ARCELORMITTAL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,20 Euro belassen. Der Verkauf von 40 Millionen Cleveland-Cliff-Aktien spüle dem Stahlkonzern rund 650 Millionen US-Dollar in die Kasse, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da ArcelorMittal den angestrebten Schuldenabbau bereits erreicht habe, könnten diese Einnahmen an die Aktionäre ausgeschüttet werden./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 02:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 02:28 / ET





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ArcelorMittal SA! Werbung Short Short Basispreis 20,28€ Hebel 14,91 Ask 0,12 Zum Produkt Long Long Basispreis 18,13€ Hebel 13,52 Ask 1,42 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.