DE30: Europäische Aktienrallye pausiert

++ EU schließt zweite Vereinbarung mit Pfizer über 300 Millionen Covid-19-Impfdosen ab ++ Deutsche Exporte stiegen im Dezember dank solidem Handel mit China ++ TeamViewer erwartet weiteres Wachstum in 2021 ++

Die europäischen Indizes notieren am Dienstag im Minus, nachdem die jüngste Rallye Anzeichen einer Abkühlung zeigte. Im frühen Handel fiel der DE30 um 0,40% von seinem gestrigen Rekordhoch bei 14.181 Punkten, obwohl die deutschen Exporte im Dezember gestiegen sind, da der robuste Handel mit China und den USA half. Die Anleger konzentrieren sich weiterhin auf die Impfstoffe. Reuters berichtete, dass die EU einen Deal mit Pfizer und BioNTech über die Lieferung von weiteren 300 Millionen Dosen ihres Covid-Impfstoffs abgeschlossen habe.

Der DE30 eröffnete die Woche höher, doch nachdem er ein neues Allzeithoch erreicht hatte, begann eine Abwärtskorrektur. Der Index brach unter den SMA50 (grüne Linie) und testet derzeit die lokale Unterstützung bei 13.974 Punkten. Sollte ein Bruch darunter erfolgen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 13.839 Punkte beschleunigen. Sollte es den Käufern jedoch gelingen, die Abwärtsbewegung hier zu stoppen, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung 14.181 Punkte gestartet werden. Quelle: xStation 5

DE30-Mitglieder um 11:08 Uhr. Quelle: Bloomberg

TeamViewer (TMV.DE) erwartet, dass sein Geschäft im Jahr 2021 um bis zu 33% steigen wird, während die Gewinnmargen stabil bleiben werden, da der Spezialist für Remote-Konnektivität ein starkes Ende des Jahres 2020 meldete. Die Umsätze werden in einer Spanne von 585 bis 605 Mio. Euro prognostiziert, nachdem sie im vergangenen Jahr um 44% auf 460 Mio. Euro gestiegen waren. „Wir werden unseren Lösungsumfang auf weitere Branchen ausweiten, unsere globale Unternehmenspräsenz vergrößern und Anwendungsfälle für Augmented Reality und das Internet der Dinge auf breiter Basis ausbauen", sagte CEO Oliver Steil in einer Erklärung.

Die Aktie von TeamViewer (TMV.DE) konnte sich nicht über dem Widerstand bei 46,22 Euro halten und die Verkäufer drückten den Kurs schnell in Richtung der Aufwärtstrendlinie. Sollte ein Bruch unter die Trendlinie erfolgen, könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen. Die nächste zu beachtende Unterstützung liegt bei 40,37 Euro. Quelle: xStation 5



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.