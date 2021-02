Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet neue „EnergieEffizienzAnleihe 2027“ (A3H2UH) der Deutsche Lichtmiete AG

EnergieEffizienzAnleihe 2027

ANLEIHE CHECK: Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe der Deutsche Lichtmiete AG mit einem Zielvolumen von 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption auf bis zu 50 Mio. Euro) und einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.02.) ausgestattet und hat eine sechsjährige Laufzeit bis zum 31.01.2027. Eine Börsen-Notierung der Anleihe ist geplant.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen jeweils zum 31.01.2022 zu 105%, zum 31.01.2023 zu 104%, zum 31.01.2024 zu 103%, zum 31.01.2025 zu 102% und zum 31.01.2026 zu 101% des Nennwertes. Als Sicherheit werden den Anleihegläubigern LED-Industrieprodukte der Deutschen Lichtmiete und anderer Hersteller sicherungsübereignet.

Innovation „Made in Germany“

Die 2008 gegründete inhabergeführte Deutsche Lichtmiete AG hat sich als erstes Unternehmen seiner Art auf die Produktion und Vermietung energie-effizienter LED-Beleuchtungstechnik in Industriequalität spezialisiert. Die LED-Leuchten werden am Standort Oldenburg mit knapp 100 Mitarbeitern produziert und vorrangig Industriekunden angeboten. Die Deutsche Lichtmiete AG wurde 2019 zum wiederholten Male als eines der innovativsten Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet. Mit dem Einsatz der LED-Leuchten ist eine projektbezogene CO2-Ersparnis von bis zu 65% möglich und übertrifft damit die aktuellen Zielsetzungen zum Klimaschutz in Deutschland und der Europäischen Union.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Portraitbild: Roman Teufl, Deutsche Lichtmiete AG

