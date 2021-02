NEW YORK (dpa-AFX) - Nur wenige Monate nach der geplatzten Übernahme durch den US-Konzern Thermo Fisher Scientific scheint die Biotechnologie- und Diagnostikfirma Qiagen erneut ins Visier eines Wettbewerbers geraten zu sein. Der US-Diagnostik-Spezialist Quidel prüfe einen Zusammenschluss mit dem MDax-Konzern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Ein Qiagen-Sprecher wollte die Spekulationen auf Anfrage von dpa-AFX nicht kommentieren.

An der Börse wich die anfängliche Freude der Anleger schnell, einige Analysten zeigten sich skeptisch. Der Qiagen-Kurs legte am Dienstagmorgen zunächst um knapp drei Prozent bis auf 46,20 Euro zu. Zuletzt kam die Aktie aber wieder zurück und notierte nur noch mit einem hauchdünnen Plus bei 45,01 Euro. Ein Händler merkte an, dass der Börsenwert von Quidel etwas geringer sei als der von Qiagen. Bei einem Zusammenschluss dürfte es sich daher eher um eine Fusion unter Gleichen handeln als um eine Übernahme.