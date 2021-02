Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - Der internationale Kreditversicherer Atradius geht angesichts derweiter anhaltenden Corona-Pandemie von einem außerordentlich schweren Jahr 2021für die deutsche Wirtschaft aus. Vor allem im Dienstleistungsgewerbe, derTextilwirtschaft und im stationären Einzelhandel hinterlässt der zweite Lockdowntiefe Spuren in den Bilanzen. Unternehmen, die in diese Sektoren liefern oderDienstleistungen für sie erbringen, müssen sich auf deutlich mehrZahlungsausfälle und Kundeninsolvenzen einstellen. Bei Atradius habenUnternehmen in den vergangenen Monaten, in denen die Unsicherheiten noch einmaldeutlich zugenommen haben, vermehrt nach Versicherungsschutz für ihre offenenForderungen nachgefragt.Die immer massiveren Einschränkungen setzen vor allem Unternehmen in denBereichen öffentlicher Transport, Tourismus, Veranstaltungen und Gastronomieunter Druck. Besonders schwer betroffen sind Hotels, Catering-Dienste,Restaurants, Cafés und Gaststätten, Event- und Messedienstleister sowieReiseveranstalter und sonstige Tourismusdienstleister. Bei ihnen entstehen immergrößere Liquiditätsengpässe, was die erhöhte Zahl der Nichtzahlungsmeldungendeutlich macht, die Kunden mit Abnehmern in diesen Bereichen in den vergangenenWochen bei Atradius eingereicht haben. "Während die Einnahmen ausbleiben und oftnur unzureichend durch staatliche Hilfen kompensiert werden, laufen dieFixkosten wie Mieten, Löhne und Gehälter sowie andere vertraglicheVerpflichtungen weiter", sagt Frank Liebold, Country Director Deutschland vonAtradius. "Wenn die staatlichen Hilfsgelder zurückgefahren werden und dieLockerung der Insolvenzantragspflicht endet, dürften die bereits erheblichenUnsicherheiten noch weiter zunehmen." Aufgrund der anhaltend extrem schwierigenGeschäftsumstände bei Event-, Tourismus- und Gastronomie-Unternehmen und desnegativen Ausblicks auf das Jahr 2021 hat Atradius seine Risikobewertung fürdiese Firmen jetzt auf insgesamt "sehr hoch" heraufgestuft. Der internationaleKreditversicherer rechnet damit, dass es in den kommenden Monaten bei Abnehmernin diesen Bereichen zu einer Zunahme der Zahlungsverzögerungen und Insolvenzenim zweistelligen Prozentbereich gegenüber den vergangenen Jahren kommt.Automobilzulieferer, Metall und Maschinenbau: Zeichen stehen auf SturmAuch in der Industrie verursachen die anhaltend erschwerten Geschäftsbedingungenein erhöhtes Forderungsausfallrisiko. Laut des Verbands der Automobilindustrie(VDA) sind die Neuzulassungen von Pkw in Europa 2020 um 24 % gegenüber demVorjahr eingebrochen. Nur geringfügig kleiner war der Rückgang derNeuzulassungen in Deutschland (-19 % gegenüber 2019). Atradius rechnet damit,