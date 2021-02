UBS belässt TUI Pence auf 'Sell'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: TUI Pence

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 0,68

Kursziel alt: 0,68

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 68 Pence belassen. Der erzielte Umsatz sei höher als von ihm erwartet und der operative Verluste geringer, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Liquiditätslage sei per Anfang Februar etwas besser berichtet worden als von ihm gedacht. Er glaubt aber, dass der Reisekonzern zu optimistisch an die Sommersaison herangeht. Als realistisch betrachtet er nur 60 bis 70 Prozent der Kapazitäten aus der Saison 2019./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 08:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 08:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.