UBS belässt ALSTOM auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Trotz kurzfristiger Projektverzögerungen bleibe die Marktsituation für Zughersteller solide, wenn nicht sogar besser als vor der Corona-Krise, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der laufenden Konsolidierung der Branche sieht er einen langfristigen Werttreiber und damit ein gutes Omen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 12:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 12:51 / GMT







Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillermo Peigneux Lojo

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





