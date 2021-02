(neu: Aktuelle Kursentwicklung, Analysten-Einschätzung, weitere Details und Aussagen aus der Telefonkonferenz.)

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer rechnet mit einer anhaltend hohen Nachfrage und will bei den Erlösen die Milliardenschwelle überspringen. Die Rechnungsstellungen (Billings) sollen 2023 unter anderem dank zusätzlicher Produkte und kleinerer Übernahmen bis auf eine Milliarde Euro steigen, wie der für seine Fernwartungssoftware bekannte Konzern am Dienstag in Göppingen mitteilte. Im vergangenen Jahr war dieser Wert - wie bereits bekannt - unter anderem wegen einer hohen Nachfrage infolge der Corona-Pandemie währungsbereinigt um 44 Prozent auf 460 Millionen Euro gestiegen.

Corona habe die Digitalisierung beschleunigt und Teamviewer damit geholfen, sagte Vorstandschef Oliver Steil bei einer Telefonkonferenz. Er sieht aber auch ohne diesen Effekt nachhaltiges Wachstum der Teamviewer-Produkte. Vor allem im Geschäft mit der Steuerung von Geräten, Maschinen und Industrieanlagen aus der Ferne will das vor 15 Jahren gegründete Unternehmen kräftig zulegen. "Unsere Lösungen optimieren Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette - sowohl in der Informationstechnologie als auch in operativen Bereichen", sagte Steil.