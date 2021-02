ArcelorMittal verkauft Anteil an Cliveland-Cliffs - neues Aktienrückkaufprogramm

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern ArcelorMittal versilbert einen Teil seiner Aktien an dem US-Konkurrenten Cleveland-Cliffs. Rund 40 Millionen Stammaktien mit einem erwarteten Bruttoerlös von knapp 652 Millionen US-Dollar sollen über die Börse verkauft werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit. Die Erlöse sollen in ein neues Aktienrückkaufprogramm gesteckt werden, dessen Details ArcelorMittal später veröffentlichen will.

ArcelorMittal hatte Ende September sein US-Geschäft für rund 1,4 Milliarden Dollar an Cleveland-Cliffs verkauft und dafür neben Bargeld auch Aktien des US-Konzern erhalten. Nach der Transaktion hält ArcelorMittal noch 38 Millionen Stammaktien zusätzlich zu nicht-stimmberechtigten Vorzugsaktien, die Arcelor-Mittal in bis zu 58 Millionen Stammaktien wandeln kann./nas/mne/stk