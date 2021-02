München (ots) - Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Krise amArbeitsmarkt lag die Zahl der Arbeitslosen in Bayern im vierten Quartal desJahres 2020 im Schnitt um 35,4 Prozent höher als im Vergleichszeitraum desVorjahres. Damit einher ging ein deutlicher Rückgang der Zahl der offenenStellen um gut 20 Prozent . Rein rechnerisch kommen etwa drei Arbeitslose aufeine offene Stelle. Im Schnitt waren in Bayern im 4. Quartal rund 274.500Personen ohne Job , gleichzeitig gab es 95.700 offene Stellen . Das zeigt dasaktuelle "Arbeitsmarktbarometer Bayern", das die vbw - Vereinigung derBayerischen Wirtschaft e. V. auf der Grundlage von Zahlen der RegionaldirektionBayern der Bundesagentur für Arbeit vierteljährlich erstellt.Besonders dramatisch ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Tourismus und imBereich Werbung/Marketing . Im Tourismus ist die Zahl der Arbeitslosen imvierten Quartal 2020 um 54 Prozent auf 14.400 gestiegen. Gleichzeitig ging dieZahl der offenen Stellen um 50 Prozent auf nurmehr 2.700 im Vergleich zumVorjahreszeitraum zurück. Im Bereich Werbung/Marketing stieg die Zahl derArbeitslosen sogar um 55 Prozent auf 5.500. Aber auch in den Einkaufs- undHandelsberufen (+48 Prozent), in der Fahrzeugtechnik (+42 Prozent) und bei denMechatronikern (+40 Prozent) stieg die Zahl der Arbeitslosen deutlich.Die vbw weist aber darauf hin, dass das Thema Fachkräftesicherung weiterhinaktuell bleibt. "Fachkräftemangel wird mittelfristig, nach Überwindung derKrise, wieder ein kritisches Thema. So gibt es etwa bei Mechatronik-, Energie-und Elektroberufen, bei medizinischen Gesundheitsberufen sowie in derBauplanung/Vermessung mehr offene Stellen als Bewerber. Im Hoch- und Tiefbauoder bei nichtmedizinischen Gesundheitsberufen ist der Arbeitsmarkt rechnerischausgeglichen", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Brossardt zusammenfassend: "Wir haben derzeit eine tiefgreifende Krise, dieArbeitsplätze kostet. Langfristig aber kämpfen wir gegen den Fachkräftemangel.Wer gut qualifiziert ist und in Berufe mit hoher Nachfrage strebt, hat in Bayernweiterhin beste Chancen. Unsere Unternehmen bieten den jungen Menschenlangfristig gute Perspektiven und ein attraktives Arbeitsumfeld."Download Arbeitsmarktbarometer Bayern 4. Quartal 2020: https://ots.de/Zo0JcQPressekontakt:Andreas Ebersperger, 089-551 78-373, mailto:andreas.ebersperger@ibw-bayern.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/4833697OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft