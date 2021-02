Flughäfen am Limit | 27 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und 180.000 Arbeitsplätze an den Flughafenstandorten bedroht | Flughafenrettungspaket jetzt umsetzen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der Druck steigt: Ein Lockdown nach dem anderen bringt vieleVerkehrsflughäfen an ihre Belastungsgrenze. Nicht aufhörende Einbrüche derPassagierzahlen haben den Luftverkehr inzwischen auf ein trauriges Niveau von1986 zurückgeworfen. Die Erlösausfälle der Flughäfen gehen in die Milliarden.Morgen beraten hochrangige Entscheider von Bundesministerien undKoalitionsfraktionen über das Flughafenpaket. Der Flughafenverband ADVappelliert, dass entschlossenes Handeln dringend erforderlich ist. Diewirtschaftlichen Nöte wachsen und damit die Gefahr wegbrechenderBruttowertschöpfung und der Verlust von Zehntausenden Arbeitsplätzen.Durch die Pandemie-Krise drohen die Flughäfen als Job- und Wertschöpfungsmotorwegzubrechen. An den deutschen Verkehrsflughäfen ist die Existenz von einemViertel der über 180.000 Arbeitnehmer akut bedroht. Betroffen sind sowohlBeschäftigte des Flughafens als auch der dort ansässigen Dienstleister undLuftfahrtunternehmen. Vielen Regionen droht der dauerhafte Verlust anWirtschaftskraft. An den Flughäfen ist eine jährliche Bruttowertschöpfung inHöhe von 27 Mrd. EUR in Gefahr. "Das gesamte Luftfahrtsystem steht nahezu vordem Kollaps und viele Flughäfen vor dem Aus. Die Flughäfen brauchen dringendfinanzielle Hilfe als nicht rückzahlbare Zuschüsse, sollen irreparableStrukturbrüche aufgehalten werden", so die aufrüttelnde Botschaft von RalphBeisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV.Um das deutsche Flughafensystem in dieser Pandemie-Krise zu schützen, seineBedeutung zu würdigen und den Schaden für Arbeitnehmer und Flughäfen zubegrenzen, hat Bundesverkehrsminister Scheuer mit dem Luftverkehrsgipfel am 06.November 2020 eine wichtige Initiative zur Sicherung der Flughafeninfrastrukturauf den Weg gebracht. Die Länder haben sich mittlerweile verpflichtet, dieHälfte der Hilfen zu übernehmen. "Das politische Handlungspaket für einefinanzielle Unterstützung der Flughäfen ist fast fertiggeschnürt - jetzt mussdie Klärung von Details schnell erfolgen, um die Flughäfen vor weiterenExistenzrisiken zu schützen und weiteren Stellenabbau zu vermeiden", so Beiselseindringlicher Ruf.Flughäfen als pulsierender Standort- und Wirtschaftsfaktor für Volkswirtschaftund Tourismus von zentraler BedeutungFlughäfen sind ein unverzichtbarer Wachstumsgeber und gleichzeitig Garant fürgleichwertige Lebensverhältnisse in den Regionen. Das historisch gewachsenepolyzentrische Flughafensystem in Deutschland hat sich zu einem engverflochtenen Netz von internationalen und regionalen Flughäfen entwickelt. Dieföderale Struktur Deutschlands mit seinen starken Wirtschaftszentren und