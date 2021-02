Der Uran-Sektor ist bei Investoren schon beinahe in Vergessenheit geraten, doch in den letzten Tagen heben gerade die Ami-Werte buchstäblich ab. Allen voran die Aktien von Uranium Energy geben Gas wie lange nicht mehr.

Möglicherweise gibt es bereits einen ersten Deal zur Lieferung von Uran mit den USA, die in den kommenden Jahren insgesamt 1,5 Milliarden US$ zum Aufbau einer strategischen Uranreserve aus eigenen Minen investieren werden. Ein entsprechendes Gesetz, das noch unter Trump initiiert wurde, passierte im Dezember 2020 den Senat und soll ab sofort mit jährlich 150 Millionen US$ umgesetzt werden.

Der Aufbau einer strategischen US-Uranreserve ist in der Post-Trump-Ära Teil des so genannten „Green Deal“ des neuen US-Präsidenten Joe Biden, der weg von Kohle und Fracking, hin zu alternativen Energien und emissionsfreier Atomkraft will. Wir können uns vorstellen, dass gerade die Atomkraft in den USA jetzt einen gehörigen Schub erhält, da sie als einzige emissionsfreie Stromquelle grundlastfähig ist, sprich kontinuierlich, ohne Schwankungen, viel Energie zur Verfügung stellen kann. Es besteht also die Möglichkeit, dass die Förderung der US-Uranunternehmen in Kürze noch weit über die 1,5 Milliarden US$ aufgestockt wird.

Dann dürfte der Kurs der Uranium Energy Aktie durch die Decke gehen! Deswegen: Anschauen, Due Dilligence machen und Investitionsentscheidung treffen!

Im Folgenden ein interessantes Interview zur Thematik mit Uranium Energys Executive Vice President Scott Melbye: https://www.youtube.com/watch?v=ZdchvJMUXZc

Uranium Energy ist Teil eines aktuellen, deutschsprachigen Uran-Reports der unter folgendem Link kostenfrei abgerufen werden kann: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Im Folgenden einige weitere Infos zu Uranium Energy:

Uranium Energy Corp ist ein produktionsbereites Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in den USA und einem US-Produktionsprofil von 4 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. In Südtexas ist der Hub-and-Spoke-Betrieb des Unternehmens durch die voll lizenzierte Verarbeitungsanlage Hobson verankert, die für die voll lizenzierten kostengünstigen ISR-Projekte Palangana, Burke Hollow und Goliad von zentraler Bedeutung ist. In Wyoming kontrolliert UEC das Projekt Reno Creek, das das größte genehmigte ISR-Uranprojekt der USA vor dem Bau ist. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Arizona, New Mexico und Paraguay, ein Uran-/Vanadiumprojekt in Colorado und eines der hochgradigsten und größten unerschlossenen Ferrotitanvorkommen der Welt, das sich in Paraguay befindet.