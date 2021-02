Historische Verbesserungen für Steuerpflichtige mit Behinderung und pflegende Angehörige

Regenstauf (ots) - Über zehn Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer

Behinderung. In Zukunft werden es tendenziell noch mehr werden, da das

durchschnittliche Lebensalter ansteigt. Aufgrund ihrer Einschränkungen sind sie

im Alltag und auch Berufsleben oft benachteiligt. Oft hängt die Benachteiligung

auch mit den finanziellen Möglichkeiten zusammen, denn die besonderen

Bedürfnisse sind mit erhöhten Ausgaben verbunden. Dabei gehören Behinderungen

zur Vielfalt einer Gesellschaft und die Teilhabe sollte selbstverständlich sein.

Eine bessere finanzielle Entlastung war überfällig, denn seit 1975 hat der

Gesetzgeber die Behindertenpauschale im Steuerrecht nicht mehr erhöht. Jetzt

wird sie zum 01.01.2021 verdoppelt. Dazu kommen weitere steuerliche

Erleichterungen, eine reduzierte Nachweispflicht und eine Abschaffung spezieller

Voraussetzungen. Und auch die pflegenden Angehörigen hat der Gesetzgeber

bedacht.



Verdoppelung der Behindertenpauschalen und leichterer Einstieg





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Steuerermäßigung soll den behinderungsbedingten Mehraufwand im alltäglichenLeben abdecken. Damit die täglichen Verrichtungen nicht einzeln zu erfassensind, werden sie unbürokratisch mit einer Pauschale abgegolten. Die Höhe desBehindertenpauschbetrags ist vom Grad der Behinderung (GdB) abhängig.Künftig kann ab einem Behinderungsgrad von 20 eine Pauschale in Höhe von 384Euro beansprucht werden. Die bisherigen zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungenfür GdBs unter 50 entfallen. Es wird somit wesentlich leichter, einenBehindertenpauschbetrag geltend zu machen. Damit wurde die Steuergesetzgebung imHinblick auf die Behinderungsgrade und die damit verbundenen Nachweispflichtenvereinfacht.Zudem wurden die Stufen des Pauschbetrages mit dem Sozialrecht harmonisiert. Soist der Pauschbetrag jetzt in 10er Schritte von einem GdB 20 bis 100 unterteilt,denen jeweils ein Pauschbetrag zugeordnet ist. Die alten Beträge, die erst abeinem GdB von 25 begannen, wurden in allen Abstufungen verdoppelt. Den höchstenPauschbetrag gibt es bei einem GdB von 100. Künftig beträgt in der höchstenStufe die finanzielle Unterstützung 2.840 Euro anstatt der bisherigen 1.420Euro.Menschen mit Behinderung, die dem Gesetz nach hilflos, blind oder taubblindsind, erhalten einen erhöhten Pauschbetrag. Diese Pauschale wurde von 3.700 auf7.400 Euro angehoben. Sie steht auch Pflegebedürftigen mit dem Pflegegrad 4 oder5 zu. Weiterhin besteht aber die Möglichkeit, zeitintensiv Einzelnachweise fürAusgaben zu sammeln. Übersteigen die tatsächlichen Kosten die Pauschalen, kann