MetallRente auch im Krisenjahr 2020 auf Wachstumskurs (FOTO)

Berlin (ots) -



- 54.000 neue Altersvorsorgeverträge

- 17.800 Neuverträge zur privaten Arbeitskraftabsicherung

- Rund 48.000 Kundenunternehmen

- Mehr als 950.000 Verträge im Gesamtbestand



Trotz Corona zieht MetallRente für das Jahr 2020 eine positive Bilanz. Rund

54.000 neue Verträge haben Beschäftigte im vergangenen Jahr für ihre

betriebliche und private Vorsorge beim Versorgungswerk der Metall- und

Elektroindustrie sowie weiterer Branchen abgeschlossen. Damit liegt das Wachstum

der Neuverträge zwar rund 11 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten fünf

Geschäftsjahre, "angesichts der in allen Wirtschaftsbereichen gravierenden

Einschnitte sind wir aber sehr zufrieden, in diesem Umfang weiter zu wachsen",

betont MetallRente Geschäftsführer Heribert Karch. Der Bestand der Verträge zur

kapitalgedeckten Altersversorgung ist 2020 gegenüber dem Vorjahr um knapp 5

Prozent auf rund 823.000 angestiegen. Mit insgesamt gut 950.000 Versicherten ist

MetallRente weiterhin das größte Branchenversorgungswerk Deutschlands. Auch die

Zahl der Arbeitgeberkunden wuchs im letzten Jahr um 1.900 auf rund 48.000

Unternehmen.





Sonderregelungen für Betroffene von Kurzarbeit haben sich bewährtMetallRente verzeichnete kaum mehr Beitragsfreistellungen oder Kündigungen alsvor der Pandemie. Das Versorgungswerk hat weiter eine sehr niedrige Stornoquotevon 0,9 Prozent (nach Stückzahl). Der Anteil der Beitragsfreistellungen lag imJahresdurchschnitt bei 4,1 Prozent. Wie bereits in der Finanzkrise 2008/09bietet MetallRente seit dem vergangenen Frühjahr flexible Sonderregelungen zurStundung von Beitragszahlungen bei Kurzarbeit an. Dies hilft beiEinkommenseinbußen unbürokratisch und angebotsübergreifend. Etwa 1.500Versorgungsberechtigte haben die Regelungen 2020 im Schnitt für fünf Monate inAnspruch genommen. Die Sonderregelungen gelten weiter unverändert bis mindestens30.06.2021. "In der Krise erweist sich die Stärke von sozialpartnerschaftlichgetragenen Versorgungswerken", zeigt sich Heribert Karch überzeugt.MetallRente bleibt renditestark im 20. Jahr seines BestehensMetallRente bleibt auch 2021 auf attraktivem Zinsniveau. Beim kapitalmarktnahenVorsorgekonzept CHANCE beträgt die Gesamtverzinsung mindestens 2,65 Prozent,hinzu kommen Renditechancen aus dem MetallRente.Fondsportfolio. Für dassicherheitsorientierte Angebot PROFIL gilt eine Gesamtverzinsung von 2,75Prozent. "Obwohl kein Akteur sich von dem Zinstief abkoppeln kann, können sichArbeitgeber wie Beschäftigte bei uns weiter auf sehr gute Betriebsrentenverlassen," betont Karch.KlinikRente mit MetallPensionsfonds: Renditechancen für Beschäftigte imGesundheitswesen