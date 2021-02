B+S Banksysteme forciert Zahlungsdienstleistungen

DGAP-Media / 09.02.2021 / 13:00



Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft hat im vergangenen Jahr von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) eine ZAG Lizenz erhalten. Die Erlaubnis zur Erbringung von Zahlungsdiensten wurde bereits im nationalen ZAG-Instituts-Register veröffentlicht. Die B+S Banksysteme ist damit ein nach dem ZAG (Zahlungsdienstaufsichtsgesetz) lizenziertes Zahlungsinstitut.

Durch die Lizenzerteilung ist B+S als TPP (Third Party Provider) im Sinne des ZAG in der EU zugelassen und hat somit die Erlaubnis Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienste in Deutschland anzubieten. Neben höchsten Sicherheitsstandards bei der Verarbeitung von besonders schützenswerten Informationen, bietet B+S damit auch die erforderliche Rechtssichert für den Betrieb von Kontoinformations- und Zahlungsauslösediensten sowie damit verbundener Lösungen.





B+S Open Banking