Boston Metal erweitert Serie-B-Finanzierungsrunde zur Lieferung von emissionsfreiem Stahl

An der Serie-B-Finanzierungsrunde des Unternehmens sind nun neben den bereits vorhandenen Investoren Breakthrough Energy Ventures, Prelude Ventures, OGCI Climate Investments und The Engine auch die neuen Investoren BHP Ventures, Piva Capital und die mit FMR LLC - der Muttergesellschaft von Fidelity Investments - verbundene Privatinvestitionsfirma Devonshire Investors beteiligt. Die Serie B versetzt Boston Metal in die Lage, seine patentierte Technologie mit inerten Anoden in industriellem Umfang zu validieren, sein Team weiter auszubauen und seinen Prozess der Schmelzoxidelektrolyse (Molten Oxide Electrolysis, MOE) bei Kunden einzusetzen, zunächst in der Produktion von hochwertigen Ferrolegierungen und später auch in Stahlanwendungen.

“Wir sind begeistert von unserer Investition in Boston Metal - sie ist ein wichtiger Baustein für die Entwicklung unseres Portfolios an innovativen Technologien zur Entwicklung von Dekarbonisierungslösungen”, sagte Rogério Nogueira, Marketing Director von Vale.

“Reichlich vorhandener, bezahlbarer und sauberer Strom wird das Markenzeichen unserer Energieversorgung der Zukunft sein”, sagte Shayle Kann, Partner bei Energy Impact Partners. “Boston Metal ist das einzige Unternehmen, das sich dieses Makrophänomen zunutze macht, um die Stahlproduktion, einen der größten Industriezweige der Welt, zu elektrifizieren und zu revolutionieren.”

Über Boston Metal

Boston Metal ist ein weltweit tätiger Anbieter von Metalltechnologielösungen und spezialisiert auf die Kommerzialisierung der Schmelzoxidelektrolyse (MOE), einer patentierten Plattform für Tonnagenmetallproduktion. MOE bietet der Metallindustrie eine effizientere, kostengünstigere und umweltschonendere Lösung für die Herstellung einer breiten Vielfalt von Metallen und Legierungen aus einem vielfältigen Sortiment von Rohstoffen. Boston Metal arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um die MOE-Technologie an spezifische Anforderungen hinsichtlich Legierungen, Rohmaterialien und Geschäftsbedürfnisse anzupassen. Weitere Informationen über Boston Metal erhalten Sie unter www.bostonmetal.com