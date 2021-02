Berlin (ots) -



In einem Schreiben an den Berliner Senat für Gesundheit, Pflege undGleichberechtigung sowie an die Gesundheitsämter der Stadt betont Winter auchseine Hoffnung "auf baldige Verbesserung der Situation für uns alle - fürGesellschaft und Wirtschaft". Gesundheitsämter, die an der Tracing-Hilfe durcha&o interessiert sind, wenden sich bitte telefonisch an die Service-Nummer030-8094 75 030.Mit 39 Häusern in 23 Städten und acht Ländern ist a&o die größte HostelketteEuropas. Seit Gründung im Jahr 2000 steht a&o mit seinem Credo "Everyone cantravel" für bezahlbares Reisen und ist auf Gruppenreisende - Familien, Schul-und Bildungsfahrten, (Sport-)Vereine - spezialisiert. Die insgesamt rund 950Mitarbeiter sowohl in der Berliner Verwaltung als auch an den 39 Standorteneuropaweit sind seit Beginn der Pandemie in Kurzarbeit. Insgesamt 2,5 MillionenÜbernachtungen in 2020 bedeuten für Berlins größten Touristiker einenUmsatzrückgang von über 60 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass es noch einigeZeit dauern wird, bis wir wieder unserem Kerngeschäft in gewohnter Weisenachgehen können", so Winter, "bis dahin wollen wir unsere Teams sinnvolleinsetzen und unseren Beitrag leisten, wo wir können."Alternativ-kreativ gegen erhebliche Einbußen im Corona-JahrMit kreativen Alternativen ist es Berlins größtem Touristiker bislang gelungen,einen Teil der durch das touristische Beherbergungsverbot verursachten,erheblichen Umsatzeinbußen zu kompensieren, so etwa durch Kooperationen mitStädten und Kommunen zur Unterbringung von Gesundheitspersonal oder Polizeisowie Menschen in sozialer Notlage. "Wir müssen optimistisch bleiben und habenden Restart im Blick", bekräftigt Winter, "wir nutzen die Zeit, um Produkte undServices für unsere Gäste, die hoffentlich bald wiederkommen werden, zuoptimieren."Mit mehr als fünf Millionen Übernachtungen im Vor-Corona-Jahr 2019 und 2,5Millionen in 2020 ist a&o Europas größte Hostelkette - und die emissionsärmstedazu: Bis 2025 will das Unternehmen emissionsfrei sein. Mit weniger als sechsKilogramm CO2 pro Übernachtung liegt a&o schon heute rund 75 Prozent unter demWettbewerb.Über a&o Hostelsa&o wurde im Jahr 2000 von Oliver Winter gegründet und betreibt derzeit 39Hostels in 23 Städten und acht europäischen Ländern. Der a&o-Gästemix istvielfältig: Rucksacktouristen gehören ebenso wie Alleinreisende, Familien,Schulgruppen und Vereine zur a&o-Zielgruppe. Auch die Zahl der Businessreisendenund Senioren nimmt zu. Drei Standorte wurden 2020 neu eröffnet: Premieren gab esin Polen, a&o Warschau, und Ungarn, a&o Budapest, sowie das zweite Haus inKopenhagen. Mit rund 28.000 Betten und 2,5 Millionen Übernachtungen imCorona-Jahr 2020 verzeichnete a&o einen Umsatz von rund 64 Millionen Euro (2019:über 165 Millionen Euro). Ziel von a&o ist es, bis 2025 Europas"Null-Emissions-Hostelkette" zu sein. Seit 2017 ist der amerikanische InvestorTPG Real Estate Eigentümer von a&o. Das Unternehmen wird nach wie vor vomGründer geführt.Pressekontakt:Dr. Petra ZahrtTel. +49 (0) 221 3018 2363Mobile +49 (0) 172 94 54 753Mail mailto:petra.zahrt@aohostels.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/120999/4833846OTS: a&o HOTELS and HOSTELS